【遙距投保】友邦香港：2月份網上平台查詢增四倍　第二季市場氣氛好轉

▲ 友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭。（陳永康攝）

新冠肺炎阻礙商業活動，友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭出席活動時坦言，疫情對第一季業務有影響，但隨着近日市面氣氛恢復，加上最近新的產品及旗下的遙距銷售保險平台，相信市場氣氛會逐漸好轉。

疫情下面對面銷售活動減少，更多險企及銀行推出線上投保平台，抵銷因應銷售活動被迫暫停的業務影響。

謝佩蘭表示，網上銷售平台「iShop」今年2月份所接獲的查詢按年升4倍，反映遙距投保需求強勁。她指不便評論第二季的業務表現，但就指近日街上人流明顯增加，反映市場氣氛好轉，加上公司早前推出的新計劃，相信會有助業務。

友邦新危疾九官格評分 計出可獲賠償

此外，友邦香港推出全新危疾計劃，以九宮格理賠概念及4個計分步驟，按客戶的醫療嚴重程度作出評估，計算賠償金額，覆蓋癌症、原位癌、現有及未知的嚴重傳染疾病。

新計劃下，計劃按照客戶所患的危疾，循手術、治療、住院的三個嚴重程度因素，以及所患的癌症額外分數評分，得出所獲的賠償額，上限為保額的160%。

假設28歲非吸煙女性，投保100萬元保額計，每月保費只需160元。友邦香港推出保費折扣優惠，凡投保25萬美元或187.5萬元或以上保額，可獲永久保費8折。「AIA Vitality」會員可獲額外首年保費9折優惠，更可兼享5個月的保費回贈，優惠期由即日起至6月30日。

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