特朗普將針對社交媒體簽行政命令 曾威脅關閉Twitter

▲ 白宮表示,美國總統特朗普將會針對社交媒體平台發布新行政命令。

社交媒體Twitter早前首次向美國總統特朗普的帖文進行查證,並將其標記為假信息。特朗普隨即於Twitter發文砲轟Twitter,更威脅要加強管制甚至關閉社交平台。白宮周三(27日)表示,特朗普將會針對社交媒體平台發布新行政命令。

特朗普周二(26日)於Twitter發表關於反對郵寄投票(mail-in ballots)的言論,但Twitter系統數小時後於帖文下方加上感嘆號標誌,又稱特朗普提出沒有根據的主張,會引致選民欺詐。

特朗普其後發帖文,稱共和黨人認為社交媒體平台的存在,完全令保守派噤聲。

特朗普更批評指:

這種情況發生前,我們將嚴格監管或關閉它們。

(We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen.)

白宮發言人麥肯内尼( Kayleigh McEnany)表示,特朗普將於周四(28日)公布一項針對社交媒體平台的行政命令,但未有透露有關行政命令的細節。Twitter拒絕評論,而Facebook及Google亦未有回應。

路透社引述消息人士指,《通信規範法》第230條的法規,讓網上社交平台對用戶發布的内容,在大程度上免除法律責任。消息人士稱,新行政命令或要求聯邦通信委員會(FCC)提出及闡釋該法例,也會要求FCC檢查與社交媒體編輯內容有關的行為,會否導致平台喪失第230條的保護,或會令社交媒體公司面臨更多訴訟。

據悉,新行政命令更要求FCC調查社交媒體平台是否利用欺詐政策來審核内容,及政策是否與其服務條款不一致。 白宮數碼戰略辦公室更將設立新工具,收集 有關網絡審查的投訴個案,提交給司法部和聯邦貿易委員會(FTC)。

責任編輯:鄭錦玲