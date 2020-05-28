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特朗普將針對社交媒體簽行政命令 曾威脅關閉Twitter

環球社會熱點 17:28 2020/05/28

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白宮表示，美國總統特朗普將會針對社交媒體平台發布新行政命令。

社交媒體Twitter早前首次向美國總統特朗普的帖文進行查證，並將其標記為假信息。特朗普隨即於Twitter發文砲轟Twitter，更威脅要加強管制甚至關閉社交平台。白宮周三（27日）表示，特朗普將會針對社交媒體平台發布新行政命令。

特朗普遭踢爆講大話 Twitter首次主動fact-check

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特朗普周二（26日）於Twitter發表關於反對郵寄投票（mail-in ballots）的言論，但Twitter系統數小時後於帖文下方加上感嘆號標誌，又稱特朗普提出沒有根據的主張，會引致選民欺詐。

特朗普其後發帖文，稱共和黨人認為社交媒體平台的存在，完全令保守派噤聲。 

特朗普更批評指：

這種情況發生前，我們將嚴格監管或關閉它們。

（We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen.）

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白宮發言人麥肯内尼（ Kayleigh McEnany）表示，特朗普將於周四（28日）公布一項針對社交媒體平台的行政命令，但未有透露有關行政命令的細節。Twitter拒絕評論，而Facebook及Google亦未有回應。

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路透社引述消息人士指，《通信規範法》第230條的法規，讓網上社交平台對用戶發布的内容，在大程度上免除法律責任。消息人士稱，新行政命令或要求聯邦通信委員會（FCC）提出及闡釋該法例，也會要求FCC檢查與社交媒體編輯內容有關的行為，會否導致平台喪失第230條的保護，或會令社交媒體公司面臨更多訴訟。

據悉，新行政命令更要求FCC調查社交媒體平台是否利用欺詐政策來審核内容，及政策是否與其服務條款不一致。白宮數碼戰略辦公室更將設立新工具，收集有關網絡審查的投訴個案，提交給司法部和聯邦貿易委員會（FTC）。

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責任編輯：鄭錦玲

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