【港區國安法】港區國安法大比數通過　草案7大內容是甚麼

▲ 港區國安法獲大比數通過。

全國人大通過「港區國安法」草案，贊成票2878票，反對及棄權分別有1票及6票。草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動及外部勢力干預。草案最後如何實施存在不確實性，市場亦關注美國之後的回應及行動，加上憂慮社會運動或會重燃，港股短期料維持震盪格局。

「港區國安法」草案共有7大內容，各項內容如下：

1. 國家堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，堅持依法治港，維護憲法和香港基本法確定的香港憲制秩序，採取必要措施建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，依法防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

2. 國家堅決反對任何外國和境外勢力以任何方式干預香港事務，採取必要措施予以反制，依法防範、制止和懲治外國和境外勢力利用香港進行的分裂、顛覆、滲透、破壞活動。

3. 維護國家主權、統一和領土完整是香港的憲制責任，香港應當儘早完成香港基本法規定的維護國家安全立法，香港行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

4. 香港應當建立健全維護國家安全的機構和執行機制，強化執法力量，加強維護國家安全執法工作。中央人民政府維護國家安全的有關機關根據需要在香港設立機構，依法履行維護國家安全相關職責。

5. 香港行政長官應當就香港履行維護國家安全職責、開展國家安全教育、依法禁止危害國家安全的行為和活動等情況，定期向中央人民政府提交報告。

6. 授權全國人大常委會就建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制制定相關法律，切實防範、制止和懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為和活動以及外國和境外勢力干預香港事務的活動。

全國人大常委會決定將上述相關法律列入香港基本法附件三，由香港在當地公佈實施。

7. 決定自公布之日起施行。

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