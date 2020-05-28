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【領先全球】台積電「5nm+」工藝傳第四季量產 中芯股價挫4%

金融經濟 16:57 2020/05/28

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台積電傳將於今年第四季量產第二代5nm製程產品。

外媒引述消息指，台積電（台︰2330，美︰TSM）正推動於今年四季度，開始量產第二代的5nm工藝的半導體，料成為全球首家能量產5nm+技術的半導體生產商。台積電第一代5nm工藝在去年3月份就已開始試產，今年初已經大規模量產。

與同業相比，台積電已穩座領導地位。三星電子此前表示，會在第二季開始量產5nm產品；而中芯國際 （00981） 目前只能量產10nm工藝的產品，在工藝上較台積電、三星落後了數年。目前最新的iPhone處理器晶片仍採用7nm製程，而預計今年秋季推出的iPhone12則會採用台積電的5nm製程晶片。

中芯國際股價周二收跌4.4%，報16.64元。

【中國芯】中芯國際技術有幾先進？一文看懂晶片製程差異

台積電每次將製程工藝升級之後，往往會在同一製程基礎上推出升級版，此前的7nm工藝就有N7（原版）和N7+（升級改良版），5nm工藝目前看來也是如此，第二代的5nm工藝即「N5+」，也會稱為N5 Plus或N5P。

台積電在官網上也有提到N5P工藝，官網資料顯示，公司計劃在5nm工藝發布之後一年，就發布N5P工藝。由於目前5nm工藝已實現量產，故5nm+的量產料不會相隔太久。

相關文章︰【華為風暴】華為急求台韓晶片供應？　台積電、三星和SK齊口否認（第二版）

台積電傳全奪新iPhone處理器訂單 三星拓5納米晶圓生產線迎戰

 

香港股票 台積電（美：TSM） 台積電 晶片 處理器 中芯國際（00981）

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