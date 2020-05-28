【美國疫情】賭場將重開 NBA於迪士尼復賽成數高

美國疫情緩和，位於佛羅里達州的迪士尼樂園計劃6月重開部分園區，尚待州長批准；NBA很大機會借用迪士尼場地復賽。美高梅亦宣布，拉斯維加斯賭場6月4日重開。娛樂設施陸續重開，第二波疫情的爆發風險勢增加，但專家認為，第二波疫情非不能避免。

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佛州奧蘭多（Orlando）市政府批准，奧蘭多海洋世界（SeaWorld）及迪士尼世界（Walt Disney World）分別在6月與7月重開。

華特迪士尼（Walt Disney）行政總裁包正博（Bob Chapek）表示，將採取緩慢的重開步伐，避免感染風險急增；只要取得佛州州長同意，樂園有望在7月11日起分階段恢復營業；購物中心Disney Springs於5月22日率先重開，緊隨的是渡假村，6月中開放。

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美國職業籃球賽（NBA）賽會希望在7月底在迪士尼度假村舉行比賽，包正博稱，對此感到「非常樂觀」。美國職業足球大聯盟（MLS）也循這個方向鋪路復賽，包正博續稱，園方的體育館安全標準很高。

上海迪士尼已於5月11日重開，目前每天容許2萬人入園。入園者需戴口罩、量體溫、保持社交距離。

另外，美高梅（MGM）也宣布，6月4日重開拉斯維加斯4間賭場酒店，員工需定期量體溫和接受病毒檢測。

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娛樂設施陸續重開，會否引發第二波疫情，仍有待觀察。美國國家過敏症和傳染病研究所主管福西（Anthony Fauci）接受訪問時承認，可能出現第二波疫情，但並非不能避免，只要各州「正確地」解封。

福西警告，不能急於解封、不要跳過解封指引中的某些建議和步驟。他建議，要持續執行目前的防疫措施，如保持社交和社交追蹤，才可避免第二波爆發。

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▲ 美高梅（MGM）宣布，6月4日重開拉斯維加斯4間賭場酒店。

記者：鄧燕君