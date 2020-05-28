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【科技抗疫】疫情加速醫療科技發展　AI醫療應用受注目

科技 17:30 2020/05/28

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新冠肺炎疫情的爆發，促進科技醫療應用發展，近年人工智能（AI）技術漸受到醫療業界矚目。

新冠肺炎疫情下，不少醫療機構均借助科技抗疫，加速科技醫療應用發展。畢馬威（KPMG）日前發布《2020人工智慧調查報告：醫療產業》報告，訪問了751位不同行業的人士。

報告指出，9成受訪者認同人工智能（AI）可改善整體病患的醫療服務體驗，89%受訪者表示AI可提升醫療系統效率，91%認為AI可增加病人獲得照護服務的機會；此外，超過三分之二受訪者認同AI能夠有效診斷病人疾病狀況。

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推動數碼化　實行記錄管理

現時大部分與AI相關的醫療服務，主要應用在臨床及病患接觸層面，透過AI掃描文件，協助醫生判斷患者病情，而AI應用的關鍵在於可幫助醫生發現病人的重大疾病，並及時治療。數據顯示，47%受訪者認為AI技術在醫療診斷中具有顯著幫助，亦有41%人認為AI在電子健康記錄管理及機械人執行上有正面影響（40%）。

近年來，醫療行業投放大量資源建立電子健康記錄系統，有41%受訪者認為，AI將會推動醫療數碼化，進一步實行患者記錄管理。此外，48%受訪者認為，AI會對生物辨識的相關應用帶來影響，47%人則認為機器學習為推動AI技術的關鍵。

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雖然大部分受訪者認同AI醫療應用的好處，但同時該技術為行業帶來挑戰。數據顯示，37%醫療業行政主管人員認為，受到人才技能培訓、醫療成本及患者私隱等因素影響，導致AI醫療應用進度被拖慢。

報告指出，只有47%受訪醫護人員表示，企業有為員工提供AI相關技能培訓。此外，引入技術的成本亦是其中一個考量。另有75%受訪者憂慮，AI技術會對患者資料或私隱安全造成威脅。86%受訪者表示，企業在應用AI技術的同時，要注意保護病患私隱。

責任編輯：李寶如

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