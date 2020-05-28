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【皇室秘聞】前御廚工作大揭秘　點迎合英女王口味？

商業 16:35 2020/05/28

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英女王前皇室御用廚師Darren McGrady於4月開始拍攝YouTube影片，化身KOL親自示範煮食技巧，更公開英女王的飲食習慣。

新冠肺炎全球肆虐，不少人居家防疫無所事事，唯有烘焙、下廚露兩手解悶。英女王前皇室御用廚師Darren McGrady於4月開始拍攝YouTube影片，化身KOL親自示範煮食技巧，更公開英女王最愛吃的鬆餅食譜。為慶祝頻道追蹤者超過25000名，本周二（26日）他大玩「你問我答」環節，回應一眾粉絲疑問，更大爆英女王最討厭吃大蒜。

現年58歲的Darren McGrady，曾在白金漢宮廚房工作超過15年，當中有11年是擔任英女王御廚，並在戴妃與查理斯王子離婚後開始照顧她的膳食，直至她車禍離世，即1997年才正式拿下皇家圍裙。由於經常跟隨皇室成員到訪世界各地，他對皇室成員的膳食要求，可謂瞭如指掌。

他於影片中指，皇室主要飲食傳統，是聖誕節「平安夜」那天必須有烤火雞。提及英女王的口味時，他表示女王討厭大蒜，因此所有廚師絕不能在白金漢宮使用大蒜。至於女王喜歡的食物，統統來自皇室莊園種植，當中最愛蘇格蘭夏宮（Balmoral Castle）的產出。

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「女王也很喜歡吃一款名菜『Morecambe Bay Potted Shrimps』，這種來自英格蘭西北部莫克姆灣的褐蝦，會以大量牛油醃製及烹煮，再加上有點辣味，女王會配着烤麵包一起吃。」

McGrady表示，他曾任職於英國五星級酒店Savoy Hotel，但強調與皇室工作非常不同，「在皇室你只為一個人烹飪，但在酒店卻為不同客人煮自己想煮的食物。因為一切都要根據女王的口味來調整，例如你可以煮俄羅斯酸忌廉燴牛柳（Beef Stroganoff），但如果她不喜歡裏面的辣椒粉，你就必須放棄使用辣椒粉。」他亦指，每逢星期五，白金漢宮的所有員工皆齊齊享用炸魚薯條午餐，成為另一個獨特回憶。

責任編輯：姚慧儀

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