【疫市營商】OpenRice外賣自取優惠　多重優惠低至半價

▲ OpenRice《開飯喇！》推出外賣自取優惠，最低可以半價享用多款美食，而且多種優惠還可以同時使用。（OpenRice提供圖片）

OpenRice《開飯喇！》推出外賣自取優惠，最低可以半價享用多款美食。而且多種優惠還可以同時使用，一份原價80元的午市套餐，結帳隨時只需20元。

OpenRice一系列的外賣自取獨家優惠，包括迎新優惠、閃購星期四及餐廳折扣優惠。

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優惠一：迎新優惠

凡首次於OpenRice「外賣自取」下訂單，買滿港幣$40即可減港幣$20。

優惠二：閃購星期四

逢星期四，於OpenRice「外賣自取」下訂單滿港幣$45，即可減港幣$15。

優惠三：餐廳折扣優惠

餐廳於OpenRice「外賣自取」服務提供給用家多項不同折扣，當中更有指定美食低至半價。

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除「OpenRice外賣自取獨家優惠」外，Mastercard用戶更享額外多重優惠。OpenRice使用外賣自取服務，消費滿港幣50元，並以Mastercard結賬，可即時減省港幣30元。逢星期二使用Mastercard於「外賣自取」下單，滿港幣45元，即可減省港幣15元。

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責任編輯：葉泳珊