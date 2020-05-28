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【定期存款】中銀全面減美元存息 新息率跟滙豐看齊

金融經濟 16:31 2020/05/28

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中銀香港剛全線下調美元存息，息率跟昨天已減的滙豐看齊。

港區國安法終通過，美國又隨時作反擊，市場陰霾密布，業界料美元再變避風港，但中銀香港 （02388） 今天（5月28日）全面減美元定存息，當中削幅最多是3個月期，調低0.2厘至0.6厘；半年則削0.15厘，新報0.55厘；一年下降0.1厘至0.4厘。昨天（27日）滙豐已全綫下調美元短中長期存息，現時兩大發鈔行的存息相同。專家預計，以兩大龍頭銀行帶頭減息，料中小業界續跟減。

而中銀香港的入場費為等值1萬港元，3個月及半年要求指定理財戶及合資格新資金結餘，且須網上或手機銀行開立，才享最高特惠息。至於一年期的條款較寬鬆，容許選用綜合理財服務的個人客戶，以現有資金已享特優息率。此外，滙豐享最高特惠息的進場為兩千美元（折合約1.56萬港元）的新資金，以指定數碼渠道開立等附帶條件。

東亞 （00023） 今天亦下調美元138天定存年息0.03厘，新息率至0.54厘。而恒生 （00011） 及工銀亞洲更早於上周已先後削低美元存息。

計及市面所有定存，集友以7天短存享9厘膺「高息王」，但須等值10萬元人民幣的兌換資金；如以10萬港元換滙，相同短存僅6厘，優惠至6月底止。

若單以分行較多的大型銀行來看，工銀亞洲於上周三（20日）亦率先下調息率；但旗下中長息暫仍稱冠，3個月報0.85厘，半年險守一厘，及一年0.95厘，惟起存額要100萬美元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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