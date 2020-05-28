【科技抗疫】區塊鏈世界賽學生研數碼證書助抗疫

▲ International Blockchain Olympiad比賽致力將正確的區塊鏈知識傳授開去，並讓一眾有創新思維的人才將該技術融入各行各業，今年比賽將於6月20日將舉行香港區決賽，而7月3日至5日將舉行國際總決賽。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情下，各方都希望盡一分力，看似不相關的科技技術，其實亦能幫上忙，下月香港將舉辦的International Blockchain Olympiad比賽，有隊伍就利用區塊鏈研數碼證書，認證患者健康，幫助抗疫。

International Blockchain Olympiad比賽（IBCOL）由香港城市大學商業學院（College of Business），聯合香港區塊鏈學會舉辦。該比賽計劃總監陳嘉濠表示，今年比賽有來自荷蘭、法國、德國、愛沙尼亞、美國、加拿大等地隊伍參加。

今年受疫情影響，仍然有20多個隊伍參加，對比去年的35隊為少，今年因為疫情，亦將整個比賽移師網上舉行。

勝出可獲推薦實習工作

陳嘉濠表示，比賽已經舉辦3年，目的讓大家擴闊思維，將區塊鏈應用到不同環境，解決各種民生社會問題。陳嘉濠透露，今年受疫情影響，有隊伍就利用區塊鏈的不可竄改特性，研發數碼證書幫助抗疫。「例如可以讓用戶在完成病毒測試後發出有區塊鏈認證的數碼證書，證明用戶自身是否有受感染，當人們去到酒店或其他國家時，可以亮出憑證，並得到各地方及團體信賴。」

▲ International Blockchain Olympiad比賽（IBCOL）計劃總監陳嘉濠表示，現時全球都對區塊鏈技術的人才求才若渴，本地亦要積極培訓更多相關人才。（受訪者提供圖片）

他解釋，該憑證猶如一個數碼護照，可以證明人們的身體狀況，到過哪些地方，並提供某些個人資料。「假如數碼護照的用戶有任何問題，有關機關如警察或政府、公司亦可以追蹤到該用戶。」他解釋，當然，這個意念雖好，但亦會衍生個人私隱問題，必須要參賽同學再深入地探討及解決。

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香港地區決賽將會在6月20日舉行，而7月3日至5日將舉行國際總決賽，屆時將邀請本地中學參加，能與比賽參賽者、教授和業界專業人士見面。「勝出的參賽隊伍能獲推薦到銀行或金融初創公司實習。往年勝出的隊伍就會獲推薦到金融科技公司。」

比賽致力改善區塊鏈技術形象

區塊鏈技術近年在國際間熱議，International Blockchain Olympiad比賽計劃總監陳嘉濠表示，大家印象中的區塊鏈大多集中在Bitcoin，加密貨幣以及以為該技術只能用於「挖礦」，即挖掘加密貨幣上，但其實區塊鏈仍然有很多可能性。「現時國際間對區塊鏈的認識仍然未足夠，甚至不知道有私人區塊鏈（private chain）存在，而區塊鏈的其他應用亦鮮有人知道。」

▲ International Blockchain Olympiad比賽就有為參與者提供講座，會講述現今環球區塊鏈技術發展以及遇到的問題。（受訪者提供圖片）

陳嘉濠稱，比賽當中就有為參與者提供講座，會講述現今環球區塊鏈技術發展以及遇到的問題。「例如將加密貨幣融入各行業及場景的問題，以及區塊鏈引致的合規（compliance），以及與政府法例、規條銜接等方面問題。」

陳嘉濠舉例，區塊鏈可以做到標記化（tokenization），例如將數碼資產標記並追蹤來源以做到準確認證。「例如解決市面假奶粉問題，有人會以區塊鏈認證奶粉，並將憑證放於奶粉罐，但其實這方法僅能認證奶粉罐，而非奶粉的真偽，當中這些問題，必須讓人再想深一層次才能解決。」

記者：李彥煒