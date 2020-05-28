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借鏡澳門談《港區國安法》 澳門大學副教授：「只是紙老虎」

環球政經 16:11 2020/05/28

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今日（28日）下午，《港區國安法》於第十三屆全國人民代表大會第三次會議2878票贊成通過。對於《港區國安法》會對本港帶來什麽影響，民衆意見兩極。不少市民擔憂《港區國安法》會影響香港言論自由，以及香港國際金融中心地位。商人李嘉誠早前認爲國《港區國安法》屬於維護國家主權的正常條例，呼籲港人不必過分解讀。

相關文章：【中美角力】國安法效應　人民幣7.2不保？

與香港情況相似的澳門特別行政區早於2009年立下國安法並施行至今，為澳門帶來什麽影響，這或許值得香港借鏡，BBC（香港）以澳門的經驗跟香港情況做對比，發表文章。近年支持澳門的《國安法》的聲音日漸壯大，相關法律與執行機構也逐漸完善，包括成立「維護國家安全委員會」；規定只有中國公民的法官與檢察院司法官可被指派處理《國安法》案件；立法制定《司法警察局特別職程制度》，指定司法警察局處理涉國安犯罪職權，保障執行秘密職務的司法警察人員身份不被公開。

相關文章：【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰

文章指出，過去11年澳門《國安法》從未在法庭上被動用過。澳門大學政府與行政學系副教授余永逸認為，《國安法》只是紙老虎，更重要的意義是讓中央有安全感。他又認為，不使用《國安法》更符北京利益。因在可用其他手段控制澳門下，啟用《國安法》反害澳門作為「一國兩制」示範單位的形象。《港區國安法》的結果會否澳門一般還是未知之數，因爲澳門的結構、國際地位但至少澳門的先例了可以讓港人參考。

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撰文 : 歐高榮

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