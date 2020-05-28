【港區國安法】堪稱金融界核武級制裁　北韓伊朗曾遭美國禁用SWIFT

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（27日）確認香港不再享有高度自治權利，不被保證繼續享有《美國香港政策法》（United States-Hong Kong Policy Act）所賦予的特殊待遇。根據該法，美國給予香港的其中一個特殊待遇就是港元與美元自由兌換，假如美國停止香港「SWIFT」使用權，將對本港貿易，以至聯繫匯率造成極大挑戰。

坊間所指的「SWIFT」亦即環球銀行金融電信協會，是一個成立於1973年的國際銀行同業合作組織，主要為其成員機構提供通信服務，傳送與匯兌有關的各種信息，以處理資金轉賬。因發報成本低廉，且能大幅縮短國際匯款時間，目前全球逾200個國家和地區、合共逾萬間的金融機構加入其以美元為主體的結算網路。

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過去，美國曾限制或禁止某些國家通過SWIFT進行結算，藉此實施經濟制裁。2012年、2018年在美國施壓下，SWIFT兩次封鎖伊朗銀行，北韓多間銀行亦在2017年被禁用SWIFT。

若然本港銀行遭SWIFT封鎖，便不能透過系統匯出或收取美元，等同間接被剝奪參與國際貿易的權利。而當港元跌至弱方保證時，便會向市場拋出美元、買入港元，但沒有SWIFT系統，根本不能向市場拋出美元，衝擊聯繫匯率。

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