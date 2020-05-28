【REIT王落難】放榜前夕續大跌　5厘息領展撈得底未？

港區國安法出台，加上美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指本港已非高度自治，多隻業務以本港為主的股份近期紛出現被拋售的情況。經營屋邨商場，派息紀錄穩定的領展（00823）亦不能倖免，截至今日全日再跌3%至57元。由去年6月的52周高位98.3元，已累跌42%。

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和經營核心區商場及寫字樓的房託相比，領展的資產關乎日常生活，在經濟下行環境下可提供更高的抵禦性。近年息口低迷，導致另一散戶愛股滙豐（00005）近年股價江河日下，相反本身屬收息股的領展，理應受惠超低息環境。不過本港政經環境忽變緊張，大量資金割愛本地股，包括86%物業總值位於本港的領展。 踏入近月領展的股價表現，不其然會使捧場客憂慮，該股是否準備變成另一隻滙豐。

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在平常日子處高估值，即低息率交投的領展經過多番大跌後，目前周息率已升至5厘，為近年高水平。投資者不其然會想現時是否撈底買入該房託的好時機。適值領展下周一（1日）宣布全年業績，即使有意低吸亦要考慮兩點。

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第一，是技術走勢，目前本港概念股被資金拋售，領展估值已較早前便宜，但仍身處52周低位，股價見弱勢，要從低位出現多日反彈，此類弱勢股才算暫脫險境。

第二，關乎下周業績。多間大行雖看好領展未來數年派息仍穩，領展月初亦已預告去年可分派收入維持穩定。然而中港疫情爆發及本港政經因素，都為該房託經營前景添上不明朗因素。除了業績，該房託對營運前景的論述，相信會主導後市表現。

總結上述兩點，欲低位吸納領展，仍宜等待下周一業績及股價發展後再作決定。