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【新冠肺炎】限制口罩、糧食出口　研究：第三季全球貿易額至少跌7%

商業 15:46 2020/05/28

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信用保險機構科法斯預計，今年第3季全球貿易額較去年將下降 7%，惟該機構亦警告，實際情況或較預估更為嚴重。（法新社圖片）

全球經濟衰退，且面對廣泛的不明朗因素，今年國際貿易預計將會大幅下滑。信用保險機構科法斯預計，今年第3季全球貿易額較去年將下降 7%，惟該機構亦警告，實際情況或較預估更為嚴重。

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科法斯的預估是建基於油價、美國製造業的商業信心指數、韓國出口和波羅的海乾散貨運價指數等變量來解釋全球貿易變動。該機構指出，經濟形勢惡化期間，不確定性急劇增加，亦是國際貿易的跌幅將會較 GDP 跌幅更大的原因之一。而且，目前這種情況正處於歷史高位。

該機構進一步解釋，疫情期間的保護主義是導致貿易形勢不斷惡化的重要原因。自新冠肺炎疫情爆發以來，不少國家的首要任務是維持食品及醫療產品的供應穩定。截至 4 月 22 日，全球貿易預警報告的貿易措施中有 56%與疫情措施有關，包括限制口罩、呼吸器以及生產藥物所需的化學品等出口。

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生產線撤出中國不可行？

另一方面，疫情期間，不少國家亦希望把生產線本地化，或採取全球供應商多樣化的策略，減輕在中國的風險。科法斯認為， 如果要完全遷移生產流程，必須解決生產成本上升和缺乏本土技術工人的問題。同時，設置生產流程仍取決於原材料供應，而原材料的供應鏈通常是無法遷移的。

科法斯亦認為，即使生產商傾向從多方採購原材料，減輕對中國的依賴，亦無法從根本上消除牢固的合作關係。

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責任編輯：葉泳珊

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