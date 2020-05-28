【中美角力】國安法效應　人民幣7.2不保？

在港區國安法的問題下，中美兩國已箭在弦上，炒家不止看淡港元，押注聯滙制度失守，就連賭人民幣下跌的倉位也不斷增加。

據路透社的調查顯示，人民幣的淡倉已升至8個月來的高位，主要因中美關係緊張所致。引述星展銀行宏觀策略師稱，市場愈來愈擔心中國在香港制訂國安法，美國將會對中國採取制裁行動。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在周三（27日）向國會提交的報告指，確認香港不再保證享有回歸前的特殊待遇；而美國總統特朗普（Donald Trump）也警告將會對中國採取「非常強而有力」的行動，換言之，國安法表決通過後，美國定必侍機反擊。

近日，人民幣離岸滙價（CNY）已曾逼近7.18兌1美元的低位。有分析預期，短期人民幣受消息主導，跌穿7.2的可能不低，但由於市場普遍看淡美元長期走勢，故今年人民幣出現單邊下跌的機會有限。

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