業主急住套現移民　低銀行估價賣樓

美國國務卿蓬佩奧稱，已通報國會，確認香港未能維持高度自治，不保證香港繼續享有特殊地位待遇。市場憂慮，中美關係將進一步惡化，拖累香港經濟。有移民顧問指，自去年中社會運動以來，不少港人擔心前景，已計劃移民，加上港區國安法，查詢明顯增多。值得留意的是，近期市場再錄賣樓移民成交。

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美聯物業陳少鴻說，馬鞍山雅濤居2座低層B室，實用面積785平方呎，原業主因移民，早前叫價1,030萬元放盤，最終減價31萬元，以999萬元售出單位，低銀行估價約15萬元。雖然單位低價出售，但業主帳面仍賺564萬元。有代理說，若業主趕住移民，放售叫價向來較低，且可議價，惟最近一周，暫未見這類成交急增。

假如日後真的再掀移民潮，且有大量業主劈價賣樓，樓價自然受影響，惟自港區國安法消息傳出，焦點新盤銷情仍理想，以萬科香港旗下長沙灣The Campton為例，首批188伙單位，即日售罄。

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