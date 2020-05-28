【孟晚舟事件懶人包】回顧由轉機被捕 至裁定「繼續引渡 」

華為的副董事長兼首席財務官孟晚舟的引渡案今有裁決，加拿大卑詩省最高法院當地時間周三（5月27日）作出裁定，指該名副董事長兼首席財務官符合「雙重犯罪」的引渡標凖，指孟晚舟在美國與加拿大涉案的都屬於犯罪行爲，將繼續引渡程序。孟晚舟時件歷時一年多，至今案件終有進展，以下「孟晚舟事件」的回顧

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2018年：

12月1日孟晚舟於溫哥華轉機時被捕，疑似涉嫌違反美國對伊朗禁令，向伊朗出售「敏感科技」，並「以假帳資料掩護」

12月6日華為公司聲明證實孟晚舟被加拿大當局代表美國政府「暫時扣留」，美國正在尋求引渡孟晚舟，華為並不知曉孟有任何不當行為；中國駐加拿大大使館議向美加兩國提出嚴正交涉，要求立即恢復孟晚舟的人身自由

12月7日華為發公開信批美國政府打壓，中國外交部稱孟無違反法律，加方則稱司法獨立，「扣留孟晚舟無政治動機」

12月8-9日中國外交部副部長樂玉成緊急召見美加駐華大使麥家廉和美國駐華大使布蘭斯塔德，提出嚴正交涉和強烈抗議

12月9-11日孟晚舟出席保釋聆訊，法院11日准許孟以1000萬加幣保釋，其間需戴電子腳鐐。案件延後到2019年2月再審。

12月10日中方以危害國家安全為由拘捕加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕弗（Michael Spavor），被指報復孟晚舟被加方拘捕

12月12日美國總統特朗普稱若有利於中美貿易談判，不排除干預孟案

12月29日中方指加國男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉走私毒品案，一審輕判其15年有期徒刑「明顯不當」，決定發還重審

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2019年：

1月14日謝倫伯格重審被判死刑，再被指報復孟晚舟被捕。辯護律師稱謝倫伯格將會上訴。

1月15日-17日任正非多次接受訪問，稱華為從未替政府從事間諜活動，會以法律解決事件

1月22日​加國大使麥家廉稱，特朗普的干預及其他因素，已經給孟晚舟的案子避免引渡提供了支持。麥家廉的言論遭到很多批評，引人質疑加拿大的司法獨立性，他1月24日發聲明道歉，惟最終被迫辭職

1月28日美國代理總檢察長惠塔克、商務部長羅斯、國土安全部部長尼爾森等在美國司法部舉行聯合新聞發布會，宣布正式要求引渡孟晚舟，並以23項罪名起訴華為

1月29日中國外交部發言人耿爽指責美加濫用兩國間雙邊引渡條約，嚴重地侵犯中國公民的合法權益，並且敦促美國撤銷逮捕令以及停止發出正式引渡請求

3月1日加拿大司法部發布了一項訴訟程序，該案正式啟動了案件的引渡程序

3月3日孟晚舟的律師團隊發表聲明稱，稱已於3月1日向加拿大卑詩省高等法院提起民事訴訟，指控加拿大聯邦政府、加拿大邊境服務局以及加拿大皇家騎警嚴重侵犯自己的憲法權利

3月6日孟晚舟在卑詩省最高法院再次出庭。檢察方律師表示已經與辯方律師團隊達成協議，將此案延期至2019年5月8日再審理

5月8日孟晚舟出席行政聆訊，法院決定孟晚舟將在9月23日到10月4日之間處理案件的披露資料申請，同時批准孟晚舟搬遷至位於桑那斯區（Shaughnessy）的別墅

9月21-29日孟晚舟一方要求終止引渡程序，法院進行相關聆訊

2020年：

1月20日加拿大法院開始審理孟晚舟的引渡聆訊，聚焦孟是否涉「雙重犯罪」問題

5月22日在長達500天的軟禁之後，加拿大法院宣布，預計將於27日裁決孟晚舟是否涉及雙重犯罪等引渡案重要關鍵。

5月26日 中國外交部發言人趙立堅稱，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的。美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯中國公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。同日，加拿大總理杜魯道被問及孟晚舟案時，強調加拿大司法獨立，故無需就裁決結果解釋或道歉

5月27日 加拿大法院公布了孟晚舟引渡案的第一個判決結果，認定孟晚舟的案件符合「雙重犯罪」標準。因此，對孟晚舟的引渡案將繼續審理。中國駐加使館對此表示強烈不滿及反對，並要求加拿大立即釋放孟晚舟

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