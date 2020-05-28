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【新冠肺炎】日本推遊樂園防疫措施　坐過山車不能尖叫

環球政經 18:00 2020/05/28

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日本的新冠肺炎疫情慢慢緩和，當地政府已於星期一解除緊急事態，全國的商店和公共場所陸續重開。在全面解除緊急狀態後，日本政府呼籲民眾仍要保持社交距離，不能鬆懈，避免疫情有第二波爆發。日本主題樂園協會為了協助遊樂園重開，推出一系列防疫指南，其中一項要求民眾在乘搭過山車時，不能張口尖叫。

中央社報道，日本業界人士發布聯合防疫準則，要求民眾在園區內要保持警惕。準則內建議人們在園區內必須全程佩戴口罩，坐過山車及其他遊樂設施時不要張口大叫，而鬼屋內的扮演的鬼怪必須與民眾保持安全距離，扮演吉祥物及其他人物角色的員工亦不能與民眾有接觸，例如握手或擊掌等。

相關新聞：【新冠肺炎】日本富士山今夏封山

日本主題樂園協會指，訪客在進入遊樂園時，如果體溫超過37.5度並出現感冒症狀，則不得進入遊樂園。樂園內的VR設施、3D眼鏡等有接觸感染風險的設備需要定期消毒，否則樂園要暫停使用。

有日本主題樂園業的人表示，此防疫指南雖然不能將傳染風險減至零，但可以大程度地防範病毒擴散，業內人士將會再商討是否有更好的防疫措施。

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撰文 : 國際組

疫情 日本 主題樂園 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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