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木村花受網絡攻擊輕生　日本擬修例打擊網絡欺凌

環球政經 17:00 2020/05/28

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曾參演Netflix真人騷節目《雙層公寓》的日本女子摔角手木村花，早前疑因遭網絡欺凌而輕生，引起大眾關注。總務大臣高市早苗表示，政府有意就網絡欺凌修例，抑制網絡上有惡意的言論。

22歲的木村花因參加真人騷節目而知名度大增，但同時亦惹來大批網民攻擊。上周六木村花被發現於家中自殺，她輕生前曾在社交平台發文指，每日都收到約100則攻擊她的留言。她認為自己受到傷害而產生想消失的念頭，木村花的離世引起社會關注網絡欺凌的問題。

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根據當地的《網絡服務供應商責任限製法》，雖然網絡欺凌中的受害者可以要求網絡運營商公開欺凌者的資料，但運營商通常會以「侵犯權利」等理由，拒絕大部分申請，現時的法例被指過時和不可行。

日本總務相高市早苗在記者會上表示，為了打擊網絡欺凌和保護受害人，當局正計劃修例，令受害人可以通過合理的手續找出發出欺凌者的身份，從而遏止網絡欺凌，預料年底前可以推動修法。

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撰文 : 國際組

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