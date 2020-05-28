【WHO】成立獨立基金會籌款　世衞指與美停資助無關

世界衞生組織（WHO）於昨天（27日）宣布成立基金會作為獨立的資助型機構，讓世衞可以有新的資金來源，以解決未來因新冠肺炎疫情而有機會出現資金短缺的問題。世衞總幹事譚德塞表示，成立基金會與近期美國停止資助世衞無關。

譚德塞在新聞發佈會上表示，基金會的成立是由很多人在兩年多以來積極準備的成果，他形容這是世衞「歷史性」的一步。由於目前世衛八成的資金都用於指定的具體方案，因此限制了世衛的決定權。他指世衛必須提高資金的質量，得到靈活的資金才可以完成組織的使命。譚德塞強調，成立基金會與近期的資金問題無關，世衛在兩年前已有成立基金會的打算。

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基金會的總部將會設於日內瓦，在法律上獨立於世衞組織，它的主要目標是要鼓勵大眾或企業夥伴積極捐款，增加世衛的資金來源。該基金會將向新的資金來源籌錢，包括公眾人士，來協助世衞處理全球的衞生事務。

美國總統特朗普曾多次批評世衞以中國為中心，又發放利於中國的虛假信息，所以有意暫停對世衛的資助。美國威脅世衞如果不在30天內承諾改革，將會完全停止資助世衛。譚德塞否認是次成立基金會與最近的資金問題有關。

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