  • 28°C
香港時間 : 2020528日 (四) 19:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:騰訊派成績表

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【WHO】成立獨立基金會籌款　世衞指與美停資助無關

環球政經 16:00 2020/05/28

分享：

世界衞生組織（WHO）於昨天（27日）宣布成立基金會作為獨立的資助型機構，讓世衞可以有新的資金來源，以解決未來因新冠肺炎疫情而有機會出現資金短缺的問題。世衞總幹事譚德塞表示，成立基金會與近期美國停止資助世衞無關。

譚德塞在新聞發佈會上表示，基金會的成立是由很多人在兩年多以來積極準備的成果，他形容這是世衞「歷史性」的一步。由於目前世衛八成的資金都用於指定的具體方案，因此限制了世衛的決定權。他指世衛必須提高資金的質量，得到靈活的資金才可以完成組織的使命。譚德塞強調，成立基金會與近期的資金問題無關，世衛在兩年前已有成立基金會的打算。

相關新聞：【WHO】世衛親善大使彭麗媛　官網不提是「習近平妻子」

基金會的總部將會設於日內瓦，在法律上獨立於世衞組織，它的主要目標是要鼓勵大眾或企業夥伴積極捐款，增加世衛的資金來源。該基金會將向新的資金來源籌錢，包括公眾人士，來協助世衞處理全球的衞生事務。

美國總統特朗普曾多次批評世衞以中國為中心，又發放利於中國的虛假信息，所以有意暫停對世衛的資助。美國威脅世衞如果不在30天內承諾改革，將會完全停止資助世衛。譚德塞否認是次成立基金會與最近的資金問題有關。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 國際組

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 世界衞生組織 疫情 譚德塞 日內瓦 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市分析】特殊待遇或失去　港樓危危乎？
【樓市分析】特殊待遇或失去　港樓危危乎？
【深股戰報】外資狂掃3隻A股　深交所首次同時對3股發預警
【深股戰報】外資狂掃3隻A股　深交所首次同時對3股發預警
【港區國安法】蓬佩奧稱香港非自治　不獲特殊待遇
【港區國安法】蓬佩奧稱香港非自治　不獲特殊待遇
【港區國安法】《美國香港政策法》有何特殊待遇？
【港區國安法】《美國香港政策法》有何特殊待遇？
保就業計劃收逾十三萬份申請　申請時間一覽
保就業計劃收逾十三萬份申請　申請時間一覽
【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰
【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰