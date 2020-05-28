【南韓疫情】單日確診2個月高 物流中心爆集體感染

新冠肺炎疫情在南韓再起，出現新的感染群組。首爾北部一個物流中心爆發集體感染，累計69人確診感染新冠肺炎。截至今日凌晨零時，南韓周三（27日）新增79人確診，單日確診創2個月以來的新高。

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受累物流中心感染群組，南韓單日新增確診人數急升，主要集中在首都圈。南韓最大電商Coupang旗下位於京畿道富川市的物流中心出現感染群組，55人為物流中心員工、 14人為密切接觸者。

當局表示，雖然物流中心的確診人數快速增加，但員工名單及聯絡方式都較夜店容易掌握，料可迅速控制疫情。外界擔心，病毒會否透過包裹傳播，當局認為可能性相當低，呼籲民眾不用擔心。

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不過，中央災難安全對策本部副本部長金剛立坦言，單日確診為79宗，是相當重要的訊息；加上學校逐步復課，當局會密切關注，若疫情擴散，須考慮實施更多防疫措施。

在69名患者中，最多人來自仁川，共30人，其次為京畿道和首爾。物流中心有4159名員工，當中3445人已完成病毒檢測；2854人結果呈陰性，522人仍等待結果出爐。

首爾梨泰院夜店群組早前爆交叉感染，累計超過250人確診。政府追查夜店群組密切接觸者，發現大量訪客留下虛假聯絡資料，令追蹤難度大增。南韓至今有1.13萬人確診，269人死亡。

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記者：鄧燕君