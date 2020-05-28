【港區國安法】若美國制裁　對港人有何影響？

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於周三（27日）發表聲明，指國務院已經根據《美港關係法案》(通稱《香港政策法》)，向國會提交報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再給予香港特殊待遇。多間媒體報道，取消特殊待遇，會令香港金融市場面臨崩潰，但對香港民生有甚麼影響？有業界人士預料只會對香港有輕微影響；但亦有人指在日後美國或會推反制措施，令香港未來不但是經濟發展受損，以至降低港人護照待遇級別。

商人李嘉誠早前認爲國《港區國安法》屬於維護國家主權的正常條例，呼籲港人不必過分解讀。他又指，《港區維護國家安全法》有望可紓緩中央對香港的不信任，長遠來説可起穩定發展的正面作用。而澳門大學政府與行政學系副教授余永逸接受《BBC》訪問時，同樣認為，《國安法》只是紙老虎，讓中央有安全感。

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新民黨議員葉劉淑儀認為，即使美國暫停對本港的貿易特殊待遇，預料輕微只是影響。她又指出，美國可能制裁香港的消息，並非突如其來，相信市場早有預期，並消化一部分消息。

葉劉淑儀又指全國人大常委就港版國安法立法，本港議員及官員沒有角色，料本港議員及官員不符合制裁門檻，又指即使美國即使強行制裁，方式不外乎凍結資產或拒發簽證，認為資產可以變賣，不去美國亦不是大損失。

民間外交網絡發言人張崑陽在Facebook撰寫評論，指出美國擁有不少均如核彈級選項的的制裁武器，當中最貼近民生的便是擁有香港護照待遇問題，以至削弱香港國際地位和文化紐帶。

美國制裁或令香港護照得不到國際認可，令港人出差以至旅遊他國入境現障礙。文中提及，美國不但可收緊港人赴美的簽證要求，更可鼓勵其他盟國同樣提出限制，甚至取消對香港免簽證資格，有機會由原本168個國家免簽的香港護照，變成只有45個國家免簽的中國護照同等地位。

他又指道，香港國際地位和文化紐帶或因而遭到削弱。《香港政策法》當時亦有促進美港交流之意，當中包括文化、教育及學術等範疇。由於香港已失去特殊待遇的角色，意味美國視中國與香港為一體化，或收緊港美學術交流活動，限制交換生名額或研討會。此舉或會把香港從國際學術、文化圈排擠出去，使香港的學術機構排名以及國際競爭力大跌。

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