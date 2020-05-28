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【港區國安法】美國極端核選項 瞄準聯繫匯率？

環球經濟金融 15:51 2020/05/28

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市場憂慮美國取消香港特殊待遇，聯繫匯率制度同受衝擊，分析師警告如美國限制香港金管局取得美元，將成「極端核選項。」

中美就港區國安法角力，美國國務卿蓬佩奧指，美國不再保證香港繼續獲美國法律所賦予的特殊待遇，市場憂慮本港聯繫匯率制度同受衝擊。有分析師警告，美國如限制香港金管局兌換美元，將成「極端核選項」（extreme nuclear option）。惟本港的外匯儲備超過3萬億港元，加上美國近年僅禁止伊朗及北韓交易美元，料未必對香港採取相同做法。

【港區國安法】「香港經濟恐玩完」分析憂美國撤特殊待遇

【港區國安法】彭博社：美國應打開大門 接收想離開港人

聯繫匯率制度下，港元與美元的匯率固定為7.8，港元可於7.75至7.85的區間內自由波動。根據1992年美國《香港關係法》，香港可自由兌換美元，不設上限。

英國經濟研究機構Enodo Economics首席經濟學家喬伊利瓦（Diana Choyleva）指，《香港關係法》最重要的一點，是規定港元與美元可按匯率自由兌換並不設上限。

喬伊利瓦警告，美國如採取行動限制香港金管局兌換美元，將成「極端核選項」，將摧毀香港銀行業、航運業和物流業，同時觸發大量資本外逃。

目前銀行之間的跨境轉帳要經SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統進行，主要用美元進行交易。值得留意的是，SWIFT目前仍然限制北韓及伊朗進行交易。

【港區國安法】「國安法文本未出爐」 美國商界促華府放慢腳步

【港區國安法】拜登若當選「將為香港制裁中國」

惟有「聯繫匯率之父」之稱的景順首席經濟師祈連活（John Greenwood）去年受訪時表示，只要香港金管局的外匯儲備充足，就可支持大部分流通港幣，穩定港元匯價。

根據香港金管局公布，港府4月底的官方外匯儲備資產為4,412億美元（約3.4萬億港元），較3月底增加36億美元。此資產相等於香港流通貨幣的超過6倍。

澳洲前駐華外交官、澳洲智庫Lowy Institute研究員康思敏（Natasha Kassam）也認為，美國總統特朗普（Donald Trump）固然可選擇取消香港部分特殊待遇這個核選項。但她強調這種手段只可用一次，更未必保證有效。

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責任編輯：何穎兒

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