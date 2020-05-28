【港區國安法】美國極端核選項 可否對香港聯繫匯率開刀？

中美就港區國安法角力，美國國務卿蓬佩奧指，美國不再保證香港繼續獲美國法律所賦予的特殊待遇，市場恐聯繫匯率制度同受衝擊。有分析師警告，美國取消香港特殊待遇後，如限制香港金管局兌換美元，將成「極端核選項。」（extreme nuclear option）但港府的外匯儲備超過3萬億港元，加上美國僅禁止伊朗及北韓交易美元，料未必對香港採取相同做法。

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在聯繫匯率制度下，港元與美元的匯率固定為7.8，港元可於7.75至7.85的區間內自由波動。根據1992年美國《香港關係法》，香港可自由兌換美元，不設上限。

香港金管局就可利用聯繫匯率制度，維持美元兌港元匯率。但美國國務院要每年向國會提交報告，按香港的自治情況決定是否繼續給予特殊待遇。

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英國經濟研究機構Enodo Economics首席經濟學家喬伊利瓦（Diana Choyleva）指，《香港關係法》最重要的一點，是規定港元與美元可按匯率自由兌換並不設上限。喬伊利瓦警告，美國如採取行動限制香港金管局兌換美元，將成「極端核選項」，將摧毀香港銀行業、航運業和物流業，同時觸發大量資本外逃。

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目前銀行之間的跨境轉帳要經SWIFT（環球銀行金融電信協會）系統進行，主要用美元進行交易。值得留意的是，SWIFT目前仍然限制北韓及伊朗進行交易。

另外，根據香港金管局公布，港府4月底的官方外匯儲備資產為4,412億美元（約3.4萬億港元），較3月底增加36億美元。此資產相等於香港流通貨幣的超過6倍。有「聯繫匯率之父」之稱的景順首席經濟師祈連活（John Greenwood）去年受訪時表示，只要香港金管局的外匯儲備充足，就可支持大部分流通港幣，穩定港元匯價。

澳洲前駐華外交官、澳洲智庫Lowy Institute研究員康思敏（Natasha Kassam）也認為，美國總統特朗普固然可選擇取消香港部分特殊待遇這個核選項。但她強調這種手段只可用一次，更未必保證有效。

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責任編輯：何穎兒

▲ 市場憂慮美國取消香港特殊待遇，聯繫匯率制度同受衝擊，分析師警告如美國限制香港金管局取得美元，將成「極端核選項。」