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黃之鋒稱特朗普或禁外匯交易 美國法例權力有多大？

環球經濟金融 13:59 2020/05/28

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全國人大決定訂立港區國安法，引起美國政府高度關注。香港眾志秘書長黃之鋒引述美國多個消息，稱美國總統特朗普或考慮凍結香港獨立關稅區，更不排除特朗普政府引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），包括可以禁止外匯交易等。

【港區國安法】「國安法文本未出爐」 美國商界促華府放慢腳步

蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚

黃之鋒形容，《國際緊急經濟權力法》（International Emergency Economic Powers Act，簡稱IEEPA）是美國國內的法例，用作制裁外國的特殊情況，包括可以禁止外匯交易。

在1977年起生效的《國際緊急經濟權力法》，賦予總統廣泛權力，在國家宣布進入緊急狀態後，可以限制美國企業甚至整個經濟產業的國際商業活動，包括禁止以外匯進行的交易、限制與外國有關的收購等，以應對外國的異常情況或特殊威脅。

【港區國安法】拜登若當選「將為香港制裁中國」

蓬佩奧稱香港不再自治 特朗普可擠牙膏或一刀切

歷屆多任美國總統曾向北韓、伊朗、俄羅斯、委內瑞拉等動用IEEPA，主要針對恐怖分子、毒販、非法軍售、侵犯人權等活動。

不過，美國總統行使此權力並不是沒限制，總統動用前必須諮詢國會，須向國會提交報告解釋原因，國會亦有權隨時暫停總統使用此法，但同樣總統亦擁有否決權。

另外，香港眾志又指，特朗普可能會引用「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act，簡稱香港政策法），來取消香港特殊地位，但預計港人旅遊或留學簽證暫不受影響。

【港區國安法】「香港經濟恐玩完」分析憂美國撤特殊待遇

蓬佩奧指香港不再自治 特朗普下一步是甚麼？

美國國會在1992年通過的《香港政策法》，指香港1997年回歸中國成為特別行政區後，美國會繼續將香港與中國大陸予以區別對待。

香港被賦予的特殊待遇包括：被視為獨立關稅區，可享有優惠關稅稅率、可享有簽證審批待遇、美國可向香港輸出管制商品，例如具敏感性的高科技產品、以及港元與美元可按匯率自由兌換並不設上限。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指香港不再具備高度自治，不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇，意味香港或被剝削以上享有的特權。

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責任編輯：楊心悅

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