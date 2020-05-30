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【港區國安法】法外貿銀行：科技及金融等制裁　對港經濟衝擊比關稅更大

金融經濟 17:05 2020/05/30

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吳卓殷稱，疫情對香港經濟帶來的衝擊，比社會運動更大。

中國將在香港實施「港區國安法」，美國旋即指將取消香港獨立關稅區地位。香港貿易及經濟料受影響，法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，美國取消本港特殊地位後，未來最核心的問題還是香港在中美之間的國際定位，認為這將對香港經濟帶來最直接的影響。

美國總統特朗普於當地時間周五下午召開記者會，宣布展開取消給予香港特殊地位的程序、限制對香港的高科技出口，並稱在關稅、旅遊、貿易等廣泛事宜上，香港未來與中國只會獲得同樣待遇。

吳卓殷指，美國會否直接取消對香港的優惠稅率，或是會暫緩執行，都會影響香港的貿易市場。他又相信，比起關稅，美國採取涉及科技或金融層面等其他制裁，對香港經濟的影響會更大。

市場憂慮本港社會運動會因「港區國安法」的推出，再次大規模爆發。吳卓殷稱，疫情對香港經濟帶來的衝擊，比社會運動更大，因肺炎疫情擴散下，全球經濟活動停擺，即時對本港各行各業帶來負面影響，對經濟有重大衝擊，但社會運動只會減慢經濟復甦的速度。

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經濟 疫情 金融 銀行 貿易 國安法 港區國安法 香港 中國 美國

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