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【港區國安法】一文看聯滙制度　話你知港元變廢紙說法有多錯！

金融經濟 14:01 2020/05/28

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中美關係因「港區國安法」再度緊張，美國國務卿蓬佩奧昨知會國會，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再保證香港獲美特殊待遇。市場對走資的憂慮加深，市場押注港元貶值，甚至有人擔心港元與美元脫鈎。

事實上，在聯繫滙率制度下，港元兌美元並不會大幅貶值。到底聯滙制度如何運作？

港元兌美元曾脫鈎

在70年代前，香港是與英鎊掛鈎，直至1972年中，港元才為與美元掛鈎，但當時的掛鈎滙率、操作與目前有很大分別，為1美元兌5.65港元（其後改為5.085港元），干預上下限為核心滙率正負2.25%。惟其後美元弱勢，港元遂改為自由浮動。

到了80年代初，香港前途的信心危機加劇，港元貶值。在1983年9月，港滙兩日間共貶值了13%，跌至9.60港元兌1美元的低位。為了應對貨幣危機及有關多家銀行是否穩健的疑慮，在1983年10月，港府再度將港元與美元再度掛鈎，掛鈎滙率定為1美元兌7.8港元。

2005優化聯繫滙率制度

在2005年，金管局優化聯繫滙率制度運作，設立強弱方兌換保證。當港滙觸及7.75強方兌換保證，金管局便會在市場賣出港元；當港滙觸及7.85弱方兌換保證，局方便會買入港元，達到托價作用。

強弱方兌換保證確保港元會在7.85至7.75之間買賣，令港元與美元的波幅維持在約1%。在聯滙制度下，港元兌美元並不存在大幅貶值的空間。

聯滙制度屬於貨幣發行局制度。在這個制度下，貨幣基礎的流量與存量均得到外滙儲備的十足支持。美國單方面取消聯滙的說法並不成立。

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外滙 外滙儲備 聯繫滙率 兌換保證 香港金融管理局 中美關係 港區國安法 國安法 港元 港滙

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