【港區國安法】「文本未出爐」美國商界促華府放慢腳步

▲ 中美角力加劇,美國稱香港不再享高度自治,美國商界震驚,促各方冷靜,強調國安法文本未出爐。

全國人大決定定立港區國安法,美國強硬回應,稱香港不再享有高度自治,香港經貿方面的特殊待遇有消失危機。美國商界高度關注,連忙促總統特朗普在香港問題上放慢腳步。

美中貿易全國委員會(USCBC)主席克艾倫(Craig Allen)表示,港區國安法文本其實尚未出爐,強調字眼十分重要(The text of the law in China has not yet been released. Words matter)。

克艾倫促各方冷靜,繼續保持香港的一國兩制局面,強調一國兩制奉行多年,行之有效。

另外,美國商會(The U.S. Chamber of Commerce)日前曾就國安法問題發聲明,指在各個層面破壞香港特殊地位的行動,是嚴重錯誤(serious mistake)。

美國商會促中方設法和平地緩解香港局勢,同時要求特朗普政府,將維持美國及香港間,正面及建設性關係設為優先,指香港關係法的改動,對香港及美國商界都有很嚴重影響。

香港作為國際金融中心,全球多國在港都有利益,美國商界在港亦有錯綜複雜的利益,在港經營美國公司數目達1300多間,美國並有8.5萬僑民在港。

