【港區國安法】「文本未出爐」美國商界促華府放慢腳步

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黃之鋒稱特朗普或禁外匯交易 美國法例權力有多大？
全國人大決定定立港區國安法，美國強硬回應，稱香港不再享有高度自治，香港經貿方面的特殊待遇有消失危機。美國商界高度關注，連忙促總統特朗普在香港問題上放慢腳步。
美中貿易全國委員會（USCBC）主席克艾倫（Craig Allen）表示，港區國安法文本其實尚未出爐，強調字眼十分重要（The text of the law in China has not yet been released. Words matter）。
克艾倫促各方冷靜，繼續保持香港的一國兩制局面，強調一國兩制奉行多年，行之有效。
另外，美國商會（The U.S. Chamber of Commerce）日前曾就國安法問題發聲明，指在各個層面破壞香港特殊地位的行動，是嚴重錯誤（serious mistake）。
美國商會促中方設法和平地緩解香港局勢，同時要求特朗普政府，將維持美國及香港間，正面及建設性關係設為優先，指香港關係法的改動，對香港及美國商界都有很嚴重影響。
香港作為國際金融中心，全球多國在港都有利益，美國商界在港亦有錯綜複雜的利益，在港經營美國公司數目達1300多間，美國並有8.5萬僑民在港。
責任編輯：文青青
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