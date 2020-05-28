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【港區國安法】「文本未出爐」美國商界促華府放慢腳步

環球社會熱點 13:47 2020/05/28

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中美角力加劇，美國稱香港不再享高度自治，美國商界震驚，促各方冷靜，強調國安法文本未出爐。

全國人大決定定立港區國安法，美國強硬回應，稱香港不再享有高度自治，香港經貿方面的特殊待遇有消失危機。美國商界高度關注，連忙促總統特朗普在香港問題上放慢腳步。

蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚

【港區國安法】彭博社：美國應打開大門 接收想離開港人

美中貿易全國委員會（USCBC）主席克艾倫（Craig Allen）表示，港區國安法文本其實尚未出爐，強調字眼十分重要（The text of the law in China has not yet been released. Words matter）。

克艾倫促各方冷靜，繼續保持香港的一國兩制局面，強調一國兩制奉行多年，行之有效。

【港區國安法】拜登若當選「將為香港制裁中國」

蓬佩奧稱香港不再自治 特朗普可擠牙膏或一刀切

另外，美國商會（The U.S. Chamber of Commerce）日前曾就國安法問題發聲明，指在各個層面破壞香港特殊地位的行動，是嚴重錯誤（serious mistake）。

美國商會促中方設法和平地緩解香港局勢，同時要求特朗普政府，將維持美國及香港間，正面及建設性關係設為優先，指香港關係法的改動，對香港及美國商界都有很嚴重影響。

蓬佩奧指香港不再自治 特朗普下一步是甚麼？

香港作為國際金融中心，全球多國在港都有利益，美國商界在港亦有錯綜複雜的利益，在港經營美國公司數目達1300多間，美國並有8.5萬僑民在港。

【孟晚舟案】加法院判符「雙重犯罪」標準　孟晚舟可引渡美國

蓬佩奧稱正常人不會說香港自治 環時：先戴好口罩

責任編輯：文青青

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地緣政治 一國兩制 外交 政治 商會 貿易 港區國安法 國安法 香港人權及民主法案 美國－香港政策法

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