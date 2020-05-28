微軟Outlook聲控安排會議　快速編排日常行程

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微軟（Microsoft）周三（27日）宣布，於Outlook推出新功能，方便用家透過語音助理Cortana安排日常行程及處理電子郵件，除了可聲控加入會議外，亦允許Cortana朗讀電郵內容。
去年11月，微軟就推出過「Play My Emails」服務，容許Cortana大聲朗讀郵件，現在帶來更多新功能，例如有人向Outlook用家發送電子郵件，而當中涉及與時間相關的訊息，系統會在接下來的30分鐘內，設置會議提醒通知，讓用家及時做好時間編排。
此外，Cortana亦容許查看當前的日程安排、選擇設置會議的時間、或者將電子郵件添加到任務列表中，用家可決定接受或拒絕該安排。如果趕不及安排日程，Cortana將允許用家快速加入Microsoft Teams，比如在會議開始前1分鐘加入，抑或在會議開始後才加入也可。
是次更新還支援無線耳機Surface Earbuds，用家能通過耳機對Outlook聲控、於機身的觸控區域來回滑動以瀏覽電子郵件。新功能將率先登陸iOS設備，Android版本在未來數星期內也將更新。
責任編輯：姚慧儀