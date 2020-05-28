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【港區國安法】若美國取消香港特殊待遇　商會料影響微

商業 13:57 2020/05/28

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香港中華廠商聯合會會長吳宏斌認為，看不到美國所稱的特別待遇。（資料圖片）

全國人大表決「港區國安法」在即，美國國務卿蓬佩奧認為，香港不再擁有高度自治，故不再適合獲得美國的特別待遇，即美國對中國大陸實施的關稅、貿易、商業、旅遊等政策，亦有機會在香港實施。

不過，香港中華廠商聯合會會長吳宏斌認為，看不到美國所稱的特別待遇。他解釋，香港出口到美國一直需要支付關稅，他以珠寶業為例，香港因被視為已發展的地區，與中國內地一樣，出口至美國需要支付6%的關稅。他強調，即使美國出口敏感科技、技術至香港可能受到影響，但影響只是一部份港商。

【新冠肺炎】珠寶製造業資金鏈斷裂　商會料數百公司倒閉

出口美國數字連跌　吳宏斌：疫情比影響生意更深
據政府統計處的數據顯示，香港和美國的進出口貿易自今年起，按年連續下跌（見表）。吳認為相比於成立「港區國安法」，令香港出口跌入深淵的主要因素為中美關係轉差和疫情。他稱，目前已有7成至8成的港商生意陷入停擺。

香港和美國的進出口貿易表現
月份 進口貨值百比分（按年變化） 出口貨值百比分（按年變化）
1 -16.6 -33
2 -7.8 -16.5
3 -29.5 -29.3
4 -1.1 -24.6

香港中華出入口商會副會長許華傑表示，香港製造的商品出口到美國的數目較少，且只限於較高技術的行業，如珠寶和機械等仍以香港為生產基地的行業，受到較高影響。加上整體而言，過去香港和美國的貿易逆差亦較高，故他認為即使成立「港區國安法」，對於港商而言，短期內影響不大。

【港區國安法】港倘失獨立關稅區　物流業憂影響港轉口地位

不過，許認為倘若美國通過該措施，香港或出現「復仇或懲罰性關稅」，對於進口商而言會受到較多影響。惟他重申，向美國徵收關稅將改變香港奉行的自由貿易原則，實行的機率亦較少。

【防疫抗疫基金】措施對製造業幫助微　珠寶製造業籲政府「救亡」

記者：馬意文

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