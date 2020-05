▲ 【港區國安法中美角力】蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚

港版國安法引發中美迎頭相撞,香港夾在中間。美國國務卿蓬佩奧宣佈,美國不再認為香港自治,為撤銷香港特別待遇開綠燈。美國在中美貿易戰中向中國加徵關稅,隨時可能對香港同樣實施,美國企業在港投資也可能化為烏有。美國商界也對此感到擔憂,呼籲中美一同保持冷靜,維護香港一國兩制。

美國長期在貿易、投資、旅遊政策方面區別對待香港和中國內地,香港跟美國一樣受惠,香港成為美國投資者進入中國內地市場跳板。香港是1,300多美企落腳點,居住有8.5萬美國公民,更是美國在全球少數貿易順差夥伴之首。

香港若失去美國特別待遇,不再是獨立關稅區的話,特朗普在中美貿易戰期間,對3,500億美元中國貨加徵關稅,更會同樣對香港出口貨品實施。

經濟學人智庫Economist Intelligence Unit全球貿易分析師馬羅(Nick Marro)表示,視乎特朗普下一步行動,香港有可能會直捲中美貿易戰,被置於火線之上(end up right in the firing line)。

馬羅預期,中方反擊美國,或會將美企列入「不可靠實體清單」、延遲向美企發出在華經營批文,或設立其他障礙。他形容,美國金融機構近年嘗試在中國市場改革中分一杯羹,這些金融機構對中方而言是「吸引的目標」。

中美以香港作為角力場所,美國商界也感到警惕。美國商會(U.S. Chamber of Commerce)明言,美國對香港政策一旦改變,對香港及美國企業都會有嚴重影響(serious implications):

「對那些支持香港核心價值,在港經營並發揮正面影響的企業尤其如此。」

(...particularly those with business operations located there who exercise a positive influence in favor of Hong Kong's core values)

美中貿易全國委員會(US-China Business Council)更呼籲,美國政府在內各方保持冷靜:

「香港一直是美國企業在亞太經營重要城市。委員會敦促所有領袖採取必要降溫行動、提倡經濟復甦和法治、維護一國兩制原則。」

(Hong Kong has long been an important city for U.S. businesses operating in the Asia-Pacific region. USCBC urges all leaders to take those steps necessary to de-escalate tensions, promote economic recovery and the rule of law, and preserve the 'one country, two systems' principle.)

