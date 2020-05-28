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蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚

環球政治 13:37 2020/05/28

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【港區國安法中美角力】蓬佩奧恐令香港直捲中美貿易戰 美國商會都驚

港版國安法引發中美迎頭相撞，香港夾在中間。美國國務卿蓬佩奧宣佈，美國不再認為香港自治，為撤銷香港特別待遇開綠燈。美國在中美貿易戰中向中國加徵關稅，隨時可能對香港同樣實施，美國企業在港投資也可能化為烏有。美國商界也對此感到擔憂，呼籲中美一同保持冷靜，維護香港一國兩制。

【港區國安法】彭博社：美國應打開大門 接收想離開港人

美國長期在貿易、投資、旅遊政策方面區別對待香港和中國內地，香港跟美國一樣受惠，香港成為美國投資者進入中國內地市場跳板。香港是1,300多美企落腳點，居住有8.5萬美國公民，更是美國在全球少數貿易順差夥伴之首。

香港若失去美國特別待遇，不再是獨立關稅區的話，特朗普在中美貿易戰期間，對3,500億美元中國貨加徵關稅，更會同樣對香港出口貨品實施。

【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代

經濟學人智庫Economist Intelligence Unit全球貿易分析師馬羅（Nick Marro）表示，視乎特朗普下一步行動，香港有可能會直捲中美貿易戰，被置於火線之上（end up right in the firing line）。

馬羅預期，中方反擊美國，或會將美企列入「不可靠實體清單」、延遲向美企發出在華經營批文，或設立其他障礙。他形容，美國金融機構近年嘗試在中國市場改革中分一杯羹，這些金融機構對中方而言是「吸引的目標」。

【港區國安法】「香港經濟恐玩完」分析憂美國撤特殊待遇

蓬佩奧稱香港不再自治 特朗普可擠牙膏或一刀切

中美以香港作為角力場所，美國商界也感到警惕。美國商會（U.S. Chamber of Commerce）明言，美國對香港政策一旦改變，對香港及美國企業都會有嚴重影響（serious implications）：

「對那些支持香港核心價值，在港經營並發揮正面影響的企業尤其如此。」

（...particularly those with business operations located there who exercise a positive influence in favor of Hong Kong's core values）

美中貿易全國委員會（US-China Business Council）更呼籲，美國政府在內各方保持冷靜：

「香港一直是美國企業在亞太經營重要城市。委員會敦促所有領袖採取必要降溫行動、提倡經濟復甦和法治、維護一國兩制原則。」

（Hong Kong has long been an important city for U.S. businesses operating in the Asia-Pacific region. USCBC urges all leaders to take those steps necessary to de-escalate tensions, promote economic recovery and the rule of law, and preserve the 'one country, two systems' principle.）

蓬佩奧稱正常人不會說香港自治 環時：先戴好口罩

【港版國安法】「港人親西方」美媒：特朗普投鼠忌器

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責任編輯：方圓之

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