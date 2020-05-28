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投資基金公會：不建議同股不同權混合制　憂小投資者權益受損

金融經濟 13:14 2020/05/28

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公會主席李錦榮強調，並不建議同股不同權混合制度、即個人及法人身份同時封行，主要是考慮到兩種同股不股權牽涉不少複雜性。

港交所 （00388） 就「法團身份的不同投票權受益人」（CWVR） 諮詢將於今個月底屆滿。香港投資基金公會表示，不建議同股不同權混合制，強烈呼籲初期只應在個人或法團身份二擇其一，再觀察首兩、三年的推行反應，以保障一般散戶權益。

投資基金公會表示，「一股一票」是良好企業管治的基石，在保障投資者利益上扮演舉足輕重的角色，但明白港府及監管機構的政策意向，CWVR似乎勢在必行。在既成事實的前設下，公會循「諮詢文件中的上市準則，包括「生態圈」、「經濟利益」、「市值上限」及「落日條款」提出多項建議，以減低同股不同權（WVR）帶來的負面影響。

李錦榮：現行的監管保障未必可以完全覆蓋

公會主席李錦榮強調，並不建議同股不同權混合制度、即個人及法人身份同時封行，主要是考慮到兩種同股不股權牽涉不少複雜性，現行的監管保障未必可以完全覆蓋，可能對一般小型投資者有不公平情況，強烈認為港交所只宜二選其一。

行政總裁黃王慈明補充，公會並非完全抹殺兩項方案，只是認為初期可能二選一，觀察兩、三年後再循序漸進推行更複雜制度，以免一般散戶未能掌握。

此外，美國隔晚確認香港不再享有高度自治，被問到公會可有留意到成員的中港基金贖回壓力增加。李錦榮表示，暫時未見基金層面會員有大量或明顯的資金流出數據，稍後會再視學基金錦售情況再向市場更新情況。

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