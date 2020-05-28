5G應用】5G +雲端　助企業打破訊息管理界限

隨著5G 時代的來臨，訊息管理效能將會得到全方位的提升。5G 行動通訊技術亦將基於雲端運算和邊緣運算，透過萬物互聯，將智能感應、資料分析和深度學習的能力整合在一起，全面實現雲端時代的行動智能物聯系統。

大數據分析與人工智能

根據McKinsey的報告，2020年的通信服務供應商(Communication Service Provider) 將為5G和物聯網的應用產生多達44 ZB的數據。只有通過基於雲端的大數據存儲和分析，並使用人工智能和深度學習的數據分析手段，這些數據才能夠得到及時有效的處理。而使用基於人工智能的eCare電子客服，將為電訊營運商節約30%的成本。人工智能和機器學習將幫助電訊企業分析數據定下更好的營運策略，改善和為業務流程實現自動化，為產品和服務提供更好的客戶體驗。



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物聯網和邊緣計算

5G時代將出現大量移動智能物聯網應用，這類高可靠性和低延遲的應用將推動邊緣運算的發展。 同時，5G時代將是雲端繼續廣泛發展的時代。5G將引領產業互聯網的技術和業務創新，並與物聯網、大數據、人工智能、虛擬實境、區塊鏈等技術深度融合。雲端作為訊息技術的新常態和發展基石，在5G時代將繼續承擔重要的技術平台，必定成為企業創新和數碼轉型的關鍵。

在5G時代下，更多企業雲端服務供應商合作來建構適合其業務的IT架構平台和工具，加快創新和轉型步伐。在這個訊息技術層出不窮的時代，企業IT的管理人員應了解和掌握雲端技術以獲得先機，及早為5G時代的創新和業務發展做足準備。



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