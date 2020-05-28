▲ 中美關係風險重燃 人幣再試貿戰低位

中美緊張關係正在走向臨界點，雙方爭端在不同領域持續升級，在美上市的中國企業正面臨更大的被退市風險，科技領域方面，美國擴大對華為的禁令，削弱中國公司對晶片的自主研發能力。中美雙方在香港事務上的角力可能成為貿戰再開打的觸發點，特朗普警告，中國通過對港的國家安全法，美方將會作出強烈回應，美國國務卿蓬佩奧更向國會提交報告指香港已不再擁有自治權。儘管疫情下中美雙方不太願意再度開打貿易戰，以免引發經濟出現二次衰退，但中美關係正在急速惡化，中方指責美國推動新冷戰，特朗普在連任壓力下不太可能放棄對華的強硬政策，一旦美方制裁超越中國底綫，第二輪貿易戰一觸即發。

人大會議公布的中國經濟刺激政策亦未能提振人民幣。儘管中國提高赤字率至3.6%，超過近年的3%上限，實際上刺激規模卻低於其他國家普遍實施的10%，特別國債的發行規模亦只有1萬億元人民幣，市場憧憬強刺激帶動的中國經濟復甦落空，加上中美關係緊張升溫及貿易戰再開打的風險，人民幣貶值壓力正在重臨，假如市場重新評估中美廢除首階段協議的可能性，人民幣一度下試貿戰期間的低位7.1965。若然中美無法為緊張關係降溫及表示落實首階段協議的決心，人民幣貶值至7.2以上的風險正在上升。