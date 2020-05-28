【港區國安法】彭博社：美國應打開大門 接收想離開港人

▲ 彭博社專欄文章指出，美國應對香港打開大門，接收想離開的香港人才。（資料圖片）

全國人大宣布訂立港區國安法，令中美角力加劇，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）稱香港不再有高度自治，為總統特朗普出手，取消香港特殊地位提供原因。彭博社分析指出，打擊香港勢重挫中國，但亦會波及港人，認為特朗普應考慮接收想離開的香港人。

棄稿 重稿【港區國安法】分析師：取消香港特殊待遇為「核選項」

【港區國安法】美國據報考慮暫停香港出口貨關稅特殊待遇

彭博社專欄作家萊克（Eli Lake）指出，香港地位重要，對北京而言等同現金牛（cash cow），他引述美國官員指，華府已準備好所有選項，所有對香港的優待措施都可能受影響，只待特朗普一錘定音。

萊克形容，香港人去年為抵擋自由被侵蝕，展現無比堅毅，但美國政府針對香港的行動會波及這些港人。他建議特朗普政府考慮予港人機會入籍美國（an opportunity to become Americans）。

【港區國安法】拜登若當選「將為香港制裁中國」

【港區國安法】「香港經濟恐玩完」分析憂美國撤特殊待遇

萊克稱一向反移民的特朗普可能難以接受，但他促請特朗普放下本土主義，指對香港打開大門有很多好處。他稱目前情況下，香港有創意及金融方面的人才，有動機離開（will now have an incentive to leave），美國可吸納人才（brain drain）。

他稱香港是世界最富裕城市，美國有機會從創造這些財富的人身上獲益（Hong Kong is one of the wealthiest cities in the world, and the U.S. has a chance to benefit from the human capital that created that wealth）。

【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代

蓬佩奧指香港不再自治 特朗普下一步是甚麼？

港區國安法消息一出，西方國家批評之聲鋪天蓋地，斥損害香港自治。在北京，外交部多次回應外部批評，強調香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

蓬佩奧稱正常人不會說香港自治 環時：先戴好口罩

【孟晚舟案】加法院判符「雙重犯罪」標準 孟晚舟可引渡美國

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品