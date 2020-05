【港區國安法】彭博社：美國應打開大門 接收想離開港人

▲ 彭博社專欄文章指出,美國應對香港打開大門,接收想離開的香港人才。(資料圖片)

全國人大宣布訂立港區國安法,令中美角力加劇,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)稱香港不再有高度自治,為總統特朗普出手,取消香港特殊地位提供原因。彭博社分析指出,打擊香港勢重挫中國,但亦會波及港人,認為特朗普應考慮接收想離開的香港人。

彭博社專欄作家萊克(Eli Lake)指出,香港地位重要,對北京而言等同現金牛(cash cow),他引述美國官員指,華府已準備好所有選項,所有對香港的優待措施都可能受影響,只待特朗普一錘定音。

萊克形容,香港人去年為抵擋自由被侵蝕,展現無比堅毅,但美國政府針對香港的行動會波及這些港人。他建議特朗普政府考慮予港人機會入籍美國(an opportunity to become Americans)。

萊克稱一向反移民的特朗普可能難以接受,但他促請特朗普放下本土主義,指對香港打開大門有很多好處。他稱目前情況下,香港有創意及金融方面的人才,有動機離開(will now have an incentive to leave),美國可吸納人才(brain drain)。

他稱香港是世界最富裕城市,美國有機會從創造這些財富的人身上獲益(Hong Kong is one of the wealthiest cities in the world, and the U.S. has a chance to benefit from the human capital that created that wealth)。

港區國安法消息一出,西方國家批評之聲鋪天蓋地,斥損害香港自治。在北京,外交部多次回應外部批評,強調香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政,任何外國無權干預。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移,貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移,反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

