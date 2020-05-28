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【盈警】DYNAM料首財季不會盈利 惟強調無裁員計劃（第二版）

金融經濟 15:51 2020/05/28

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DYNAM JAPAN將於下月起恢復營運。

日本政府日前宣布解除全國緊急狀態後，多地娛樂場所逐步恢復。日本彈珠機企業DYNAM JAPAN （06889） 發盈警，預期截至6月底止3個月，公司將不會錄得溢利，但料本季起會陸續恢復盈利。

DYNAM行政人員勝田久男於業績發布會上表示，日本4月中旬起進入緊急狀態，公司5月份營業收入亦按年跌約70%。不過，他亦指出，下半財年業務有望逐漸回復正常水平，預計今個財政年度整體仍可錄得溢利。

公司早前公布了截至3月底止財政年度業績，純利為125.9億日圓；末期息僅為每股3日圓，較中期息少50%。勝田解釋，受疫情影響，公司減少派息以增加現金儲備，未來待公司營運回復正常後，將重新調整派息。

公司強調不會裁員

他強調，公司未有因疫情而裁員，亦無意這樣做。但會透過降低機器開支等方法節省成本。公司於本年度未有重大的發展計劃，但由於現金儲備充足，故「機會來臨時亦會把握」，未來亦有繼續擴張的打算。

另外，集團去年起展開飛機租賃業務。勝田指，目前相關業務收入未有受影響，租客亦繼續如常付租。

下月起彈珠機館恢復營運

DYNAM旗下全部日式彈珠機遊戲館料將於下月起恢復營運。預期經營收益將由7月起逐步恢復，並將於10月起回復正常。

公司於4月底至5月初期間，關閉旗下全部日式彈珠機遊戲館，於4月底，已暫停428間日式彈珠機遊戲館營業，佔集團總數的96%；與疫情前相比，遊戲機使用率跌至約53%，經營收益下跌65%。

於5月，集團經營遊戲館的日數為正常水平的53%，遊戲機使用率下跌至正常水平約一半，經營收益較去年同期下跌約70%。

（第二版新增業績發布會內容）

相關文章：日本全面解除緊急狀態　 Apple Store本周重開（第二版）

相關文章：【業績】DYNAM JAPAN全年純利升1.9% 近9成彈珠機遊戲館已重開

香港股票 DYNAM JAPAN（06889） 疫情 營收 日本 新冠肺炎疫情 遊戲

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