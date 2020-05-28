【港區國安法】港美關係密切　6大數據話你知取消特殊待遇的影響

「港區國安法」令中美兩國爭端再升級，美國國務卿蓬佩奧更表示，美國不再保證香港繼續獲美國法律所賦予的特殊待遇。事實上，香港除了在貨幣上與美元掛鈎外，雙方在實體經濟方面的聯繫亦十分緊密。

貿易︰對美國出口佔香港總出口9%

從貿易數據上來看，美國是香港第二大貿易夥伴，美國亦是香港出口的第二大市場，2018年的香港輸美出口貨值為460億美元，佔出口總貨值的9%。

2018年，香港的商品貿易總額達11330億美元，相等於本地生產總值的312%，其中，美國和香港的雙邊商品貿易在2018年增長了8.1%。



香港是中美貿易的重要轉口港，內地經香港出口到美國的貨物約佔其總出口額的8%，貨值為370億美元，而內地經香港進口的美國貨物約佔其總進口額6%，貨值為100億美元。

美國作為香港第六大貨物供應地。從美國進口的商品貨值自2014年起每年平均增長1.3%，佔香港2018年進口貨值總額的5%（290億美元）。同年美國在香港賺取311億美元的貿易順差，香港亦是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體系。

金融︰美國銀行在港資產達1.2萬億元

作為世界主要金融中心之一，銀行業是香港金融活動中最重要的一環，而美國金融機構亦積極參與其中。截至2018年底，香港152家持牌銀行的其中9家、18家限制牌照銀行的其中5家，以及48家代表辦事處的其中一家均為美資機構。

截至2018年底，美國銀行在香港的總資產值和客戶存款分別約為1480億美元（11544億港元）和790億美元（6162億港元），佔香港銀行業整體數字約5%。

香港161家認可保險公司中，10家為美國公司，另有12家據知由美資控制。

另外，在港交易的金融衍生品（如期貨、期權）當中，美國投資者佔整體市場交易量大約10%。

投資︰美國在港直接投資達3233億元

截至2017年底，美國在香港的外來直接投資市值達417億美元（3233億港元）。美國是香港金融行業（銀行、投資和控股公司除外）、進出口、批發及零售貿易行業的重要直接投資來源。

企業︰290家美企在港設地區總部

截至2018年6月1日，母公司位於美國的駐港公司中，290間是地區總部、434間是地區辦事處，以及627間是當地辦事處。當中不乏著名美國公司，包括3M（美︰ＭＭＭ）、亞馬遜（美︰AMZN）、蘋果電腦（美︰AAPL）、彭博（Bloomberg）、Facebook（美︰FB）、Google等等。

數個州政府，包括佛羅里達及北卡羅來納均在香港設有代表辦事處。此外，美國多個城市及州份的港務局亦在香港設有辦事處。

人口︰逾2萬名美國人居港



在本港的外籍人士當中，美國人為數甚多。截至2018底，約有20758名美國國民居於香港及有130萬來自美國的旅客訪港。

航空︰11家美資公司在港有固定航綫

在香港享有空運權亦使美國得益不少。11家美資航空公司提供往來香港的定期航班，包括美國航空、美國亞特拉斯航空公司、聯邦快遞、卡利塔航空、聯合航空等。

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