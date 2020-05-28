  • 29°C
香港時間 : 2020528日 (四) 13:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】港美關係密切　6大數據話你知取消特殊待遇的影響

金融經濟 13:16 2020/05/28

分享：

「港區國安法」令中美兩國爭端再升級，美國國務卿蓬佩奧更表示，美國不再保證香港繼續獲美國法律所賦予的特殊待遇。事實上，香港除了在貨幣上與美元掛鈎外，雙方在實體經濟方面的聯繫亦十分緊密。

貿易︰對美國出口佔香港總出口9%

從貿易數據上來看，美國是香港第二大貿易夥伴，美國亦是香港出口的第二大市場，2018年的香港輸美出口貨值為460億美元，佔出口總貨值的9%。

2018年，香港的商品貿易總額達11330億美元，相等於本地生產總值的312%，其中，美國和香港的雙邊商品貿易在2018年增長了8.1%。

香港是中美貿易的重要轉口港，內地經香港出口到美國的貨物約佔其總出口額的8%，貨值為370億美元，而內地經香港進口的美國貨物約佔其總進口額6%，貨值為100億美元。

美國作為香港第六大貨物供應地。從美國進口的商品貨值自2014年起每年平均增長1.3%，佔香港2018年進口貨值總額的5%（290億美元）。同年美國在香港賺取311億美元的貿易順差，香港亦是美國賺取最高貿易順差的單一經濟體系。

金融︰美國銀行在港資產達1.2萬億元

作為世界主要金融中心之一，銀行業是香港金融活動中最重要的一環，而美國金融機構亦積極參與其中。截至2018年底，香港152家持牌銀行的其中9家、18家限制牌照銀行的其中5家，以及48家代表辦事處的其中一家均為美資機構。

截至2018年底，美國銀行在香港的總資產值和客戶存款分別約為1480億美元（11544億港元）和790億美元（6162億港元），佔香港銀行業整體數字約5%。

香港161家認可保險公司中，10家為美國公司，另有12家據知由美資控制。

另外，在港交易的金融衍生品（如期貨、期權）當中，美國投資者佔整體市場交易量大約10%。

投資︰美國在港直接投資達3233億元

截至2017年底，美國在香港的外來直接投資市值達417億美元（3233億港元）。美國是香港金融行業（銀行、投資和控股公司除外）、進出口、批發及零售貿易行業的重要直接投資來源。

企業︰290家美企在港設地區總部

截至2018年6月1日，母公司位於美國的駐港公司中，290間是地區總部、434間是地區辦事處，以及627間是當地辦事處。當中不乏著名美國公司，包括3M（美︰ＭＭＭ）、亞馬遜（美︰AMZN）、蘋果電腦（美︰AAPL）、彭博（Bloomberg）、Facebook（美︰FB）、Google等等。

數個州政府，包括佛羅里達及北卡羅來納均在香港設有代表辦事處。此外，美國多個城市及州份的港務局亦在香港設有辦事處。

人口︰逾2萬名美國人居港

在本港的外籍人士當中，美國人為數甚多。截至2018底，約有20758名美國國民居於香港及有130萬來自美國的旅客訪港。

航空︰11家美資公司在港有固定航綫

在香港享有空運權亦使美國得益不少。11家美資航空公司提供往來香港的定期航班，包括美國航空、美國亞特拉斯航空公司、聯邦快遞、卡利塔航空、聯合航空等。

相關文章︰【港區國安法】港倘失特殊待遇　聯繫滙率制度仍能如常運作？

【美股期貨】「港區國安法」表決前　美股期貨個別走道指期貨升0.3%

【港區國安法】港股未死得？　富瑞料未來受惠逾4萬億中概股回歸
 

經濟 港區國安法 香港 美國 佛羅里達 大數據 美國航空 Facebook 聯合航空 Google

上一篇文章

神準大摩策略師憂港社運升溫 四度降恒指目標價

下一篇文章

投資基金公會：不建議同股不同權混合制 憂小投資者權益受損
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港版國安法】蓬佩奧：不再保證港獲美特殊待遇
【港版國安法】蓬佩奧：不再保證港獲美特殊待遇
【港版國安法】明日表決前夕在岸人幣曾急貶逾400點子　創逾8個月低（第四版）
【港版國安法】明日表決前夕在岸人幣曾急貶逾400點子　創逾8個月低（第四版）
【賭王何鴻燊病逝】各家身家大拆解 二房最可觀
【賭王何鴻燊病逝】各家身家大拆解 二房最可觀
【港版國安法】李嘉誠：大家不必過份解讀
【港版國安法】李嘉誠：大家不必過份解讀
【恒指夜期】美不保證港續獲特殊待遇　夜期收市低水268點（不斷更新）
【恒指夜期】美不保證港續獲特殊待遇　夜期收市低水268點（不斷更新）
【賭王何鴻燊病逝】賭王女兒何超雄兩周前提訟　要求姐姐何超賢交出信託文件
【賭王何鴻燊病逝】賭王女兒何超雄兩周前提訟　要求姐姐何超賢交出信託文件