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【港區國安法】美擬循聯滙制裁香港　聯繫滙率制度能否如常運作？（第二版）

金融經濟 16:35 2020/07/08

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張建泰分析，一般來說，只要香港有足夠的外滙儲備，便能保證聯繫滙率制度，港元與美元可繼續掛鈎。

港區國安法生效，最新指美國有顧問提出，通過衝擊聯滙及限制港銀獲取美元等措施制裁香港。到底聯繫滙率制度會否輕易失效？瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師張建泰早前分析，一般來說，只要香港有足夠的外滙儲備，便能保證聯繫滙率制度，港元與美元可繼續掛鈎。

兩種貨幣掛鈎　一般不用對方同意

張建泰指，兩種貨幣掛鈎，一般情況是不用另一個國家同意，只要有足夠的外滙便可保證貨幣繼續掛鈎，目前來看，本港外滙儲備足夠，暫時也看不到資金有明顯外流的跡象，港元現滙也保持強勢，聯滙機制正在正常運作。

他承認，不清楚中港兩地會否就港元與美元的資金安排達成一定協議，但聯滙機制下，港元有強方及弱方兌換保證，過去一直運作如常。

非常極端情況　聯滙制度才消失

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，取消獨立關稅區只是《香港政策法》中的一部分，不代表會連聯滙制度也消失，相信只會在非常極端的情況下，聯滙制度才會消失。

吳卓殷續稱，現時港元現貨市場反應不大，只是遠期港滙有少許貶值，但可能只是對冲動作有關，未見到有規模走資情況出現。

相關文章：【港區國安法】港滙偏強仍貼近強方兌換保證　港元拆息普遍上升1個月息重上1厘（第二版）

相關文章：【港區國安法】金管局阮國恒：未見資金流走迹象　港銀資產質素轉差屬預期之內

相關文章：安盛投資︰美國料不會迫香港取消聯繫匯率 取消獨立關稅影響有限

（第二版更新內容）

外滙 經濟 蓬佩奧 外滙儲備 兌換保證 聯繫滙率 港區國安法 國安法 美國－香港政策法 港元

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