【港區國安法】港倘失特殊待遇　聯繫滙率制度仍能如常運作？

▲ 張建泰分析，一般來說，只要香港有足夠的外滙儲備，便能保證聯繫滙率制度，港元與美元可繼續掛鈎。

中國要在香港訂立「港區國安法」，美國國務卿蓬佩奧表示，美國不再保證港獲美特殊待遇，市場擔心聯繫滙率制度會同時失效。瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師張建泰分析，一般來說，只要香港有足夠的外滙儲備，便能保證聯繫滙率制度，港元與美元可繼續掛鈎。

兩種貨幣掛鈎 一般不用對方同意

張建泰指，兩種貨幣掛鈎，一般情況是不用另一個國家同意，只要有足夠的外滙便可保證貨幣繼續掛鈎，目前來看，本港外滙儲備足夠，暫時也看不到資金有明顯外流的跡象，港元現滙也保持強勢，聯滙機制正在正常運作。

他承認，不清楚中港兩地會否就港元與美元的資金安排達成一定協議，但聯滙機制下，港元有強方及弱方兌換保證，過去一直運作如常。

非常極端情況 聯滙制度才消失

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷表示，取消獨立關稅區只是《香港政策法》中的一部分，不代表會連聯滙制度也消失，相信只會在非常極端的情況下，聯滙制度才會消失。

吳卓殷續稱，現時港元現貨市場反應不大，只是遠期港滙有少許貶值，但可能只是對冲動作有關，未見到有規模走資情況出現。

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