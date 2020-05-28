【美股期貨】美首領失業救濟金人數略遜預期　道指期貨照升逾150點

▲ 【美股期貨】「港區國安法」表決在即 美股期貨個別走道指期貨升0.3%

「港區國安法」表決，中美緊張關係進一步升級，美國國務卿蓬佩奧表示，美國不再保證港獲美特殊待遇。另外，美國眾議院投票通過《2020年維吾爾人權政策法案》。不過，市場繼續對經濟重啟保持樂觀情緒，美股隔晚造好後，美股期貨個別發展，其中道指期貨續升逾100點。最新的美首領失業救濟金人數略多過預期，市場如何解讀將對後市中短期有一定啟示。

【20：57】道指期貨升153點，報25687點。

【19：59】歐洲繼續炒解封，道指期貨升146點，報25680點。

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【16：31】波音（Boeing）盤前升5.5%，報157.75美元。波音此前宣布裁減逾1.2萬個職位，又表示重啟737 MAX機型生產的計畫。

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【16：19】道指期貨升176點，報25710點；標指期貨升9點，報3045點；納指期貨跌14點，報9418點。

【16：17】瑞幸咖啡美股盤前升6.2%，報2.75元。阿里巴巴美股盤前跌0.7%，報199.86美元。

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【15：44】人大通過「港區國安法」，道指期貨升160點或0.6%，報25694點；標指期貨升4點或近0.2%，報3040點；納指期貨轉跌30點或0.3%，報9401點。

【14：39】道指期貨升221點，報25755點；標指期貨升12點，報3048點；納指期貨升7點，報9439點。

【12：07】道指期貨升73點或近0.3%，報25607點；標指期貨跌2點或近0.1%，報3033點；納指期貨跌56點或0.6%，報9376點。

道指期貨早段曾升最多163點，高見25780點。

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責任編輯︰梁浩碩