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【美股期貨】人大通過「港區國安法」　道指期貨升176點

金融經濟 16:32 2020/05/28

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【美股期貨】「港區國安法」表決在即　美股期貨個別走道指期貨升0.3%

「港區國安法」表決，中美緊張關係進一步升級，美國國務卿蓬佩奧表示，美國不再保證港獲美特殊待遇。另外，美國眾議院投票通過《2020年維吾爾人權政策法案》。不過，市場繼續對經濟重啟保持樂觀情緒，美股隔晚造好後，美股期貨個別發展，其中道指期貨續升逾100點。

【港區國安法】美國回應港立國安法　措施可包括簽證及經濟制裁

【新疆人權法】美國眾議院通過人權法案　將交送特朗普簽署

【16：31】波音（Boeing）盤前升5.5%，報157.75美元。波音此前宣布裁減逾1.2萬個職位，又表示重啟737 MAX機型生產的計畫。

【航空告急】波音宣布裁減逾12000個職位　陸續有來

【16：19】道指期貨升176點，報25710點；標指期貨升9點，報3045點；納指期貨跌14點，報9418點。

【16：17】瑞幸咖啡美股盤前升6.2%，報2.75元。阿里巴巴美股盤前跌0.7%，報199.86美元。

【阿里巴巴】天貓推3D購物功能 逾百店舖入駐

【15：44】人大通過「港區國安法」，道指期貨升160點或0.6%，報25694點；標指期貨升4點或近0.2%，報3040點；納指期貨轉跌30點或0.3%，報9401點。

【14：39】道指期貨升221點，報25755點；標指期貨升12點，報3048點；納指期貨升7點，報9439點。

【12：07】道指期貨升73點或近0.3%，報25607點；標指期貨跌2點或近0.1%，報3033點；納指期貨跌56點或0.6%，報9376點。

道指期貨早段曾升最多163點，高見25780點。

「港區國安法」表決在即　恒生指數半日挫422點失守23000點（不斷更新）

道指升553點港股ADR跌192點　紐約期油跌4.5%

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責任編輯︰梁浩碩

美股 期貨 蓬佩奧 港區國安法 國安法 維吾爾人權政策法案 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 美國眾議院

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