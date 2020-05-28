Apple發佈macOS 10.15.5版本　新增電池管理功能

▲ Apple推出macOS 10.15.5版本，並加入Macbook電池管理功能，藉此減少電池損耗。

不少用戶使用平版電腦工作時，都需要長期進行充電，但長期充滿電池有機會縮短電池壽命。

近日，Apple推出macOS 10.15.5版本，並加入Macbook電池管理功能，藉此減少電池損耗。

Apple最近正式發佈 macOS 10.15.5，並在新版本中增加「電池健康度管理」功能，透過減低電池的老化速度來延長電池壽命。「電池健康度管理」功能會透過分析管理電池健康程度和充電模式，從而降低電池損耗量。

【附修復教學】Adobe發表Adobe Acrobat新版本 緊急修復Mac版安全漏洞

MacBook系統更新又出事？ 升級macOS後慘變磚

不過，並不是所有Macbook型號都支援此功能，目前僅限2016年或之後推出的MacBook Pro，及2018年或之後推出的 MacBook Air 使用。

除了電池管理功能以外，macOS 10.15.5版本亦加入Pro Display XDR 屏幕調色工具，用戶可更有效校準 Pro Display XDR，以確保屏幕色準。另外，新系統亦有改善FaceTime功能，用戶可自動調整視窗大小，部分的 MacBook 型號，更可透過加速GPU來提升視像畫質。

責任編輯：李寶如