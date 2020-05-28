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蓬佩奧稱香港不再自治 特朗普可擠牙膏或一刀切

環球政治 12:08 2020/05/28

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【港版國安法中美角力】蓬佩奧稱香港不再自治 特朗普可擠牙膏或一刀切

中美就港版國安法角力白熱化。全國人大表決港版國安法前，美國國務卿蓬佩奧搶先宣佈，香港自治狀況不再合適繼續獲得美國特別待遇。蓬佩奧稱香港不再自治，為美國修改或撤銷《香港政策法》打開大門。香港政策法廢存權力在於美國總統特朗普，特朗普可以選「擠牙膏」削減香港特別待遇，或一刀切廢除整部法律。

蓬佩奧稱正常人不會說香港自治 環時：先戴好口罩

蓬佩奧指香港不再自治 特朗普下一步是甚麼？

蓬佩奧周三（27日）向美國國會發表《香港政策法》年度評估，表示香港不值得再接受與中國內地區別待遇。蓬佩奧此舉事實上為改變香港政策法鋪路，本身雖然並不影響香港作為國際金融中心的事實，但也勢必動搖外界對香港信心，為香港前景帶來不明朗。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家布蘭切特（Jude Blanchette）稱，特朗普政府可以有如點菜般，撤銷香港在美國《香港政策法》法下部分待遇，抑或一刀切，全面取消香港所有特別待遇。

布蘭切特形容：

「這好比向迅速惡化的局勢投汽油彈，中美關係再次出現無人料到的新爆發點。對企業和投資者來說，根本無從知道這些黑天鵝會在哪裏出現。」

（This is a gasoline bomb on an already rapidly deteriorating situation and again, it just shows there's emerging flashpoints in this relationship which no one's predicting. For companies and investors, we just don't know where a lot of these black swans are going to emerge from.）

【港區國安法】美國若取消特殊待遇「香港經濟恐消失」

【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代

美國1992年《香港政策法》規定，香港1997年回歸中國成為特別行政區後，美國會繼續將香港與中國大陸予以區別對待。美國對中國大陸實施的關稅、貿易、商業、旅遊等限制，不在香港實施。但蓬佩奧今次行動後，一切都可能有變。

分析認為，一刀切撤銷香港所有特別待遇，對美國企業和經濟同樣會造成顯著衝擊；若特朗普政府選擇擠牙膏削減香港部分優惠待遇，則很有可能向香港買賣美國敏感科技的權利開刀。

【港版國安法】中美膽小鬼博奕 特朗普或被迫奉陪

【港版國安法】「港人親西方」美媒：特朗普投鼠忌器

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責任編輯：方圓之

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