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【港區國安法】制裁最終或衝擊聯匯　專家：終極核彈可令金融崩潰

環球政經 12:00 2020/05/28

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨指，已向美國國會確認香港不再享有港人治港的權利，因此根據《美國香港政策法》，香港將不會像1997年回歸前一樣，獲得美國法例賦予的特殊待遇。

路透社引述消息人士報道，美國政府正考慮暫停給予香港出口貨品到美國的關稅特殊待遇，作為北京計劃實施「港區國安法」的部分回應，意味華府可能會對香港出口貨，徵收與中國內地一樣的關稅。

經濟學家關焯照接受本刊訪問時指，取消獨立關稅待遇的後果不容看輕，雖然美國佔香港出口的百分比不大，但這會影響到資金如何看香港，「如果他們認為香港作轉口港有太多限制，或者唔會用香港同人做貿易，這些間接影響將衡擊香港經濟。」

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他表示，取消獨立關稅待遇只是第一步，如美國繼續決定制裁香港，或會動用《香港人權及民主法案》中的條款，制裁特區及中國官員，最後一步甚至會進行金融制裁，取消中資銀行SWIFT的使用權，屆時中資銀行便不能以美元交易，「SWIFT是銀行間交易美元使用的系統。美國曾經要求SWIFT停止與伊朗及俄羅斯的交易，當時兩國的銀行都不能交易美元。如果最後真的對香港銀行用上這一招，它們便不能進行國際交易。」

據《美國政策法》，美國給予香港的其中一個特殊待遇就是港元可與美元自由兌換。關焯照指，如果美國停止對香港提供SWIFT服務，對聯匯也有很大挑戰，因為當港元跌至弱方保證時，便會向市場拋出美元，買入港元，但沒有SWIFT系統，根本不能向市場拋出美元，再加上市場看到聯匯失守便會搶美元，屆時便會「自己人衡擊聯匯」。

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不過，他坦言這是「金融核彈」，並會引發另一場金融風暴，「當年97就是衝擊聯匯所致，然後其他亞洲貨幣也一起轉弱，現在你也看到，當蓬佩奧發聲明後，人民幣也一起下跌。」他認為由於影響太大，而對美國的影響也難以估算，所以相信用到這招的機會不大，但提醒投資者需留意美元兌港元的遠期合約，「大家要望實期貨市場，當時97也是這樣，現貨市場沒有出現問題，但期貨市場的價差擴闊了很多。」現時美元兌港元一年期報7.82，接近7.84的弱方保證水平，與現貨價差達700點子，乃過往十年罕有。

更多港區國安法相關報道：https://bit.ly/3gtdMYo

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撰文 : 國際組

經濟 關焯照 蓬佩奧 市盈率 金融 港區國安法 國安法 美國－香港政策法 香港 中國

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