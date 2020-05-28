【港區國安法】美國若撤特殊待遇「香港經濟恐消失」

▲ 有分析師警告，美國取消香港特殊待遇為「核選項」（nuclear option），將嚴重摧毀香港經濟。

中美兩國就港區國安法角力，美國國務卿蓬佩奧表示，美國不再保證香港繼續獲美國法律所賦予的特殊待遇。有分析師更警告，美國取消香港特殊待遇為「核選項」（nuclear option），更可能令香港經濟基本消失。

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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周三（27日）指，就1992年《香港政策法》評估向美國國會報告，正式宣佈香港並不適合繼續接受美國特殊待遇。

英國經濟研究機構Enodo Economics首席經濟學家喬伊利瓦（Diana Choyleva）警告，美國如取消1992年《香港政策法》賦予的特殊待遇，「香港經濟基本上將消失。」（The Hong Kong economy would basically be gone.）

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喬伊利瓦指，《香港政策法》最重要的一點，是規定港元與美元可按照匯率自由兌換，並不設上限。她指出美國如取消香港的特殊待遇，及採取行動限制香港金管局兌換美元，將會是一個「極端的核選項。」（extreme nuclear option）她進一步警告，此舉將摧毀香港的銀行業、航運業和物流業，同時觸發大量資本外逃。

但研究服務機構中國褐皮書（China Beige Book）的行政總裁米勒（Leland Miller）則表示，大多數人稱中國政府不會讓香港失去亞洲金融中心的地位。但他認為中國内地不如外界所想的那麼需要香港，此舉對中國内地經濟的影響或被誇大。

香港作為美國投資的重要地區，根據香港工業貿易署截至2018年底的資料，美國銀行在本港的總資產值和客戶存款分別為1,480億美元（約1.15萬億港元）及790億美元（約6,100億港元），佔本港銀行業整體數字約5%。

另外，中國内地與美國的貿易，亦為本港物流業及航運業重要的一環。截至2018年，内地經本港出口至美國的貨品佔其總出口額約8%，而内地經本港進口的美國貨物也佔其總進口額約6%。

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責任編輯：何穎兒