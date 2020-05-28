▲ 蓬佩奧指香港不再自治 特朗普下一步是甚麼？

全國人大決定訂立港區國安法，引起美國政府高度關注。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指香港不再具備高度自治，不再保證香港享有回歸前美國賦予的待遇。即使如此，香港特殊地位能否維持，決定權則在美國總統特朗普（Donald Trump）手上。

美國去年通過《香港人權與民主法案》（簡稱香港人權法），其中規定國務卿需每年依據「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act，簡稱香港政策法），來評估香港自治情況，決定是否繼續給予香港特殊地位。

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《香港人權法》中列明，倘美國總統認為香港自治情況，不再足以讓香港接受在美國法律下享受不同於中國的特殊待遇，美國總統有權發表行政命令予以暫停。

此代表香港會否被美國終止享有部份或全部的經濟特權，由特朗普作最後決定。路透社報道指，美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）表示，特朗普有一張長長的清單，列出可能作出的制裁選項，包括簽證及經濟制裁。

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路透社報道又指，華府正考慮暫時中止給予香港出口商品特別關稅優惠，出口美國的港貨，將承受與中國貨相同的關稅。

不過，根據華府數字，香港是美國去年最大貿易順差地區，規模達261億美元(約2,035億美元)。

美國去年從進口香港貨總值僅47億美元(366億港元)。由於香港對美國貨實施零關稅，倘美國一旦取消香港特別關稅優惠，恐招致中方報復。

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責任編輯：楊心悅