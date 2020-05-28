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【BNO】持有人居英權及工作權 英國議員促立即交代

環球社會熱點 11:27 2020/05/28

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英國工黨影子外相南迪，促英政府立即交代BNO問題取態。

全國人大宣布定立港區國安法後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）向國會匯報香港問題時，稱香港不再享有高度自治，不保證香港繼續享有特殊待遇。事件引發巨大迴響之際，英國有議員去信外相，促當局公開澄清對英國國民（海外）護照持有人的態度，包括居英權問題。

【港版國安法】美國「願出錢助美企撤出香港」白宮顧問發炮

【港版國安法】白宮：特朗普感不悅 港恐難保金融中心地位

英國在野工黨影子外相南迪（Lisa Nandy）向英國外相藍韜文（Dominic Raab）發公開信，要求他講清楚BNO持有人的英國居住權及工作權，並清楚交代英國政府會如何支援BNO持有人。

香港政局激盪之際，南迪要求藍韜文盡快到下議院交代香港問題，以向在英港人及在海外的人士保證，英國政府會守護法治、民主及言論自由。

【港版國安法】「不會天真看待中國」歐盟促尊重香港自治

【港版國安法】特朗普嬲了中國 顧問：貿易協議不太重要

南迪指英國政府在中國問題上缺乏清晰策略，擔心持續下去，中國可繼續無需承受後果地行事，香港人承受嚴重後果。

港區國安法討論熱烈之際，近期多次傳出英國政府有意予BNO持有人居英權的消息，又有報道指首相約翰遜（Boris Johnson）同意接收香港人，惟英國政府實際上做法含糊，無清楚表態。

【BNO】英國新法律建議指 可給予持有人居英權

【BNO】英國小報：約翰遜打算接收香港「難民」

責任編輯：文青青

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政治 外交 地緣政治 一國兩制 約翰遜 蓬佩奧 香港人權及民主法案 國安法 香港 BNO

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【港區國安法】美國若撤特殊待遇「香港經濟恐消失」

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