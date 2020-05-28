【港區國安法】港股未死得？　富瑞料未來受惠逾4萬億中概股回歸

▲ 富瑞估計，中概股回歸可為香港增加5570億美元的市值（增長12%）。

美國國務卿蓬佩奧周三（27日）晚上知會國會，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再保證港獲美特殊待遇。市場憂慮香港國際金融心地位動搖，惟富瑞發報告指，港股未來仍可以受惠中概股回歸、納入新經濟同股不同權股份，以及全球資金流入。

富瑞指出，股票市場可能很快就會擺脫「港區國安法」的陰霾。 該行相信，只要中國提供有吸引力的機會，香港現有的經常項目順差、聯繫滙率、穩定的人民幣滙率和持續的資本流入將繼續使香港股市受益。 如果香港保持自由資本流動且人民幣仍不能自由兌換，並嚴格保護私有財產權，則其作為國際金融中心的地位應可保持。

中美角力升溫或加快中概股回歸。富瑞估計，中概股回歸可為香港增加5570億美元（約4.3萬億港元）的市值（增長12%）並籌集280億美元的資本。該行指出，恒指公司已獲准這些同股不同權的企業納入恒指，相信這些新經濟股會慢慢取代舊經濟股。

富瑞估計雖然香港維持國際金融中心地位，但預計香港經濟將會連續兩年陷入衰退；料到2021財年的預算赤字約為3,000億港元，佔GDP的10%。雖然政府估計在財赤後，財政儲備仍達8900億元，但如果土地銷售和所得稅收入繼續下降，其維持財政赤字的能力將受到限制。而港府必須保留外滙儲備以捍衛聯繫率，因此推經濟刺激措施的空間將受限。

相關文章：

港交所受惠中概股回流？ 李小加：若公司不好也不希望你來

【港版國安法】摩通朱海斌：美撤銷港特殊地位直接影響有限 關注針對港資本市場潛在行動

【港區國安法】美國回應港立國安法 措施可包括簽證及經濟制裁