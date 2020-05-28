【孟晚舟案】華為相關股走勢兩極　美國供應商走強大中華區偏軟

華為副董事長孟晚舟一案符合「雙重犯罪」標準，將引渡到美國的程序將繼續進行。華為概念股雖未見明顯異動，但走勢較為兩極，當中以為華為連續供貨10年、兩間美國公司英特爾（Intel）及恩智浦（NXPI），隔晚美股時段分別升1.9%及2.3%。

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相反大中華區幾隻大型供應商則走弱，包括港股兩隻藍籌瑞聲（02018）及舜宇（02382），截至10時50分，分別跌2.4%及1.4%。中興（00763）跌逾3%，中芯（00981）跌4.7%。

A股方面，負責供應屏幕指紋及顯示屏的滙頂科技（滬：603160）及京東方（深：000725）微跌不足0.5%、聲學零件的歌爾（深：002241）跌2.9%、光學歐菲光（深：002456）亦跌1.3%。組裝及連接器立訊精密（深：002475）跌1.3%。

台股方面，大立光（台：3008）微升0.2%，芯片股聯發科（台：2454）則跌1.9%。

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