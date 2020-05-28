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【港區國安法】美卿指自治不再　本港各界回應（持續更新）

環球政經 11:08 2020/05/28

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美國國務卿蓬佩奧向國會報告，確認香港在中國政府管治之下，已經不再維持自治，美國不再保證港獲美特殊待遇。

葉劉淑儀料輕微影響

新民黨議員葉劉淑儀認為，即使美國暫停對本港的貿易特殊待遇，預料輕微只是影響。葉劉淑儀又指出，美國可能制裁香港的消息，並非突如其來，相信市場早有預期，並消化一部分消息。

葉劉淑儀又指全國人大常委就港版國安法立法，本港議員及官員沒有角色，料本港議員及官員不符合制裁門檻，又指即使美國即使強行制裁，方式不外乎凍結資產或拒發簽證，認為資產可以變賣，不去美國亦不是大損失。

黃之鋒促北京臨崖勒馬

香港眾志秘書長黃之鋒引述美國消息人士指，美國總統特朗普或考慮凍結香港獨立關稅區，不排除引用1977年制訂的《國際緊急經濟權力法》，過去用作制裁北韓、伊朗、委內瑞拉的法例，藉此向北京施壓，他促北京臨崖勒馬。

梁愛詩：國家安全受害　不會有外商投資

基本法委員會前副主任梁愛詩出席香港電台節目《千禧年代》時表示，外界總會有反應，但要兩害取其輕，若甚麼都不做，令國家安全受害，亦不會有外商投資，影響香港經濟。她希望外界待細節公布再評論。她又說，國際間應有主權互重，不應批評另一個國家的內政，質疑美國干預香港事務，建議作出制裁，違背國際慣例。

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